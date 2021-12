TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(CNA) - Đài Loan được xếp hạng là nơi duy nhất ở châu Á có không gian dân sự cởi mở vào năm 2021. Trong bản báo cáo do tổ chức nhân quyền Civicus tại Nam Phi công bố hôm 08/12/2021, Đài Loan vẫn là vùng lãnh thổ duy nhất trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương được đánh giá là "cởi mở", lần thứ ba liên tiếp kể từ năm 2019. Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên và Việt Nam bị liệt vào diện "khép kín", hạng xấu nhất.

(Reuters) - Tòa Án Tối Cao Philippines tuyên bố "Nhiều phần trong luật chống khủng bố vi hiến". Phán quyết được đưa ra vào hôm 09/12/2021. Đạo luật gây tranh cãi, được tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ký vào tháng 7/2020, đã khiến một số luật sư và nhà hoạt động nhân quyền lo ngại đây là công cụ để chính quyền Manila đàn áp tự do ngôn luận và sách nhiễu giới đối lập.

(AFP) - Ba nhà dân chủ Hồng Kông bị ghép vào tội xúi giục biểu tình bất hợp pháp. Hôm nay 09/12/2021 tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cùng hai nhà đấu tranh vì dân chủ khác là luật sư Trâu Hạnh Đồng (Chow Hang Tung) và Lập Tràng Thư (Gwyneth Ho) bị gán tội tham gia và xúi giục biểu tình tại Hồng Kông hôm 04/06/2020 nhân buổi lễ canh thức tưởng niệm các nạn nhân phong trào dân chủ Bắc Kinh, Thiên An Môn năm 1989. Bản án chính thức sẽ được tuyên vào Thứ Hai 13/12/2021. Từ sau cuộc đàn áp đẫm máu người biểu tình tại Thiên An Môn, Hồng Kông hàng năm vẫn tổ chức lễ canh thức tưởng niệm các nạn nhân vào ngày mồng 4 tháng 6 tại công viên Victoria. Từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia trên đặc khu hành chính, chính quyền Hồng Kông coi đây là một cuộc tụ tập bất hợp pháp.

(Reuters) - Trung Quốc tăng thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Litva. Bắc Kinh cảnh báo các tập đoàn đa quốc gia có liên hệ với Litva hiện diện tại Trung Quốc trước nguy cơ « bị trừng phạt ». Ngày 09/12/2021 Reuters trích dẫn một quan chức Trung Quốc tiết lộ tin trên. Trước mắt bộ Ngoại Giao Trung Quốc từ chối bình luận về khả năng « phạt » các tập đoàn quốc tế giao thương với cả Trung Quốc lẫn Litva. Bắc Kinh tiếp tục bắt Vilnius « trả giá » cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

(RFI) - Huyền thoại bóng đá Brazil, Pelé, nhập viện trở lại. Bệnh viện Albert Einstein tại thành phố Sao Paulo hôm 08/12/2021 cho biết tình trạng sức khỏe của Pelé, 81 tuổi, hiện « ổn định ». Danh thủ bóng đá Brazil này bị « một khối u ở đại tràng » và đang được điều trị. Tháng 9 vừa qua, ông đã được điều trị tại đây trong nhiều tuần lễ.

(AFP) - Facebook muốn cấm tài khoản của các doanh nghiệp Miến Điện do tập đoàn quân sự kiểm soát. Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, ngày 08/12/2021 thông báo dự tính cấm tất cả các trang và tài khoản thuộc về những doanh nghiệp được quân đội Miến Điện ủng hộ. Hồi cuối tháng 02/2021, sau vụ quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự, Facbook đã xóa mọi tài khoản liên quan đến quân đội nước này và xóa mọi quảng cáo của các doanh nghiệp có liên quan đến tập đoàn quân sự.

(Focus Taiwan) - Đài Loan quan tâm đến việc tham gia vào khuôn khổ kinh tế mới cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đề xuất thực hiện đầu năm 2022. Tại một sự kiện ở Đài Bắc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Đài Loan, tổng thống Thái Anh Văn ngày 08/12/2021 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đài Loan với tư cách một đối tác thương mại, trung tâm công nghệ của châu Á. Trong khi đó, giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan cho biết Washington đã quyết định tăng cường hợp tác với Đài Loan trong nhiều lĩnh vực kinh tế và thương mại, từ chuỗi cung ứng đến các công nghệ mới.

(AFP) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bầy các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu. Cuộc họp báo của nguyên thủ Pháp dự kiến diễn ra vào 16 giờ ngày 09/12/2021. Paris bắt đầu giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu từ ngày 01/01/2022, cùng thời gian với chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp. Đây sẽ là lần thứ 13 Pháp luân phiên làm chủ tịch Liên Âu.

(AFP) - Covid-19 : Nhiều vùng tại nước Pháp khởi động lại « kế hoạch trắng » ở mọi bệnh viện công và tư. Đảo Corse là địa phương đầu tiên trong cả nước hồi tuần trước buộc phải tái khởi động kế hoạch trắng ở bệnh viện để đối phó với làn sóng dịch thứ 5. Hôm thứ Ba 07/12, đến lượt vùng Provence-Alpes-Côte-d’Azur ở miền nam, và hôm qua là các vùng Paris, Occitanie, Pays de la Loire và Bourgogne-Franche-Comté. « Kế hoạch trắng » đặc biệt liên quan đến việc lùi lịch phẫu thuật để tâp trung cứu chữa bệnh nhân Covid-19 và điều chuyển nhân viên y tế sang các khoa chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Tối hôm qua, Pháp ghi nhận có thêm 61.340 ca nhiễm thường nhật và 129 ca tử vong tại bệnh viện.

(Le Figaro) - Pháp phá vỡ một âm mưu Hồi Giáo cực đoan tấn công khủng bố vào dịp Giáng Sinh. Một nguồn tin tư pháp hôm 08/12/2021 cho báo Le Figaro biết hai thanh niên 23 tuổi đã bị bắt ở ngoại ô Paris và đang bị điều tra về việc phối hợp với những kẻ tội phạm khủng bố để mưu toan thực hiện một vụ tấn công bằng dao tại một nơi có rất đông người đến, chẳng hạn một trung tâm thương mại hay một khu phố buôn bán trong dịp Noel. Tại nơi ở của hai nghi phạm, lực lượng an ninh thu giữ được nhiều dao, điện thoai di động và máy tính chứa nhiều tài liệu truyền bá Hồi Giáo cực đoan.

