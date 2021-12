TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Bắc Kinh cấm các nhà hoạt động nhân quyền ra khỏi nhà trong ngày Nhân Quyền Quốc Tế. Các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc đã bị ngăn cấm rời khỏi nhà vào thứ Sáu, 10/12/2021, ngày Nhân quyền Quốc tế thường niên. Tất cả các nhà đấu tranh được mời tham gia ngày lễ do Liên Hiệp Châu Âu tổ chức đều không thể đến tham dự. Theo luật sư, nhà hoạt động nhân quyền Vương Toàn Chương, bị cấm ra ngoài, chính quyền đã nêu lên hai lý do : hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức, Bắc Kinh lo sợ sự tham gia của các nhà hoạt động.

(RFI) - Vụ tấn công vào điện Capitol: Tư Pháp Mỹ cho phép chuyển giao cho Quốc Hội các tài liệu liên quan đến Donald Trump. Hôm qua 09/12/2021, tòa phúc thẩm liên bang tại Washington đã ra phán quyết đồng ý với việc chuyển giao cho Quốc Hội các tài liệu có khả năng liên quan đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ tấn công vào Điện Capitol hôm 06/01/2021. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tài liệu này sẽ ngay lập tức được chuyển đến ủy ban đặc biệt. Các luật sư của Donald Trump sẽ có 2 tuần để yêu cầu Tòa Tối Cao ra phán quyết ngăn chận khẩn cấp.

(AFP) - Úc bị cháy rừng và ngập lụt. Các cơ quan chức năng Úc hôm nay 10/12/2021 thông báo : Nước này đã hứng chịu hai trận thiên tai, với một đám cháy rừng lớn ở bờ biển phía tây và trận mưa lớn gây ra lũ lụt ở phía đông đất nước. Các nhà chức trách cho biết không ai bị thương và cũng không có thiệt hại nào về vật chất.

(AFP) - Nhà báo của Philippines và Nga đến Na Uy nhận giải Nobel Hòa Bình. Maria Ressa, đồng sáng lập báo Rappler ở Philipines và và Dmitri Muratov, tổng biên tập của tờ Novaïa Gazeta, đến Oslo, Na Uy nhận giải Nobel Hòa Bình vào hôm nay, 10/12/2021. Giải thưởng đã được công bố từ tháng 10. Cả hai nhà báo được tôn vinh vì cuộc chiến đấu tranh giành quyền "bảo vệ quyền tự do ngôn luận". Về phần Maria Ressa, bà đang phải đối mặt với 7 truy tố pháp lý, có nguy cơ bị bỏ tù vì trang báo Rappler nhiều lần chỉ trích chính quyền Phillippines. Ít nhất 16 nhà báo đã bị giết hại tại Phillipines từ khi Duterte lên lãnh đạo. Trước đó, nhà báo Ressa đã bị ngăn cấm đến Oslo nhận giải.

(NIKKEI ASIA) - Nhật bản đầu từ vào ứng dụng thanh toán thông minh của Việt Nam. Ngân hàng Mihozu của Nhật Bản dự kiến đầu tư lên đến 30 tỷ yên (170 triệu đô la) để mua 7,5 % cổ phần của công ty M - Service vào cuối năm 2021, nhằm tạo đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh của công ty Việt Nam. Thành lập từ năm 2007, M - Service vận hành ứng dụng thanh toán Ví Momo được hơn 20 triệu người sử dụng tại Việt Nam. Ngân hàng Nhật Bản cũng đặt mục tiêu có được vị trí lớn hơn trong lĩnh vực tài chính ở Đông Nam Á, khi dân số và nền kinh tế của khu vực này vẫn tiếp tục tăng trưởng.

