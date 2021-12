TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(TTXVN - Người Việt) - Ngày Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc : Việt Nam và Liên Hiệp Quốc tổ chức hội thảo. Sáng 10/12, nhân ngày Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, bộ Ngoại Giao và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo lần thứ hai Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị « Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát » (gọi tắt là UPR) chu kỳ III của Việt Nam năm 2019. Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời báo chí về việc triển khai các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, trong đó có các khuyến nghị UPR nói trên. Trong lúc chính quyền Việt Nam khẳng định trên đường thực thi các cam kết nhân quyền, công luận chú ý đến nhiều vụ án xét xử người bất đồng chính kiến giữa tháng 12. Theo báo Người Việt, nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn Chính Trị Bình Dân, ấn hành không qua sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền, sẽ ra tòa tại Hà Nội, ngày 14/12. Ngày 15/12, cũng tại Hà Nội, đến lượt ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, hai nhà tranh đấu đất đai. Ngày 16/12, một tòa án tại Nam Định sẽ xét xử Facebooker Đỗ Nam Trung, người « phanh phui các vụ tham nhũng thông qua mạng xã hội ».

(AFP) - Liên Hiệp Quốc « bối rối » về báo cáo người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Sau nhiều tháng điều tra, một nhóm các luật sư và chuyên gia nhân quyền tại Luân Đôn kết luận rằng cách thức mà Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ không khác gì là sự « diệt chủng ». Bị giới báo chí chất vấn, phát ngôn viên của Cao Ủy Nhân Quyền LHQ tại Geneve, ngày 10/12/2021, ông Rupert Colville, cho biết không muốn bình luận về vấn đề « diệt chủng », khi biện giải rằng chưa kiểm định các kết luận của báo cáo. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng « tòa án Duy Ngô Nhĩ đưa ra ánh sáng nhiều thông tin mới thật sự gây bối rối sâu sắc liên quan đến việc đối xử người Duy Ngô Nhĩ và sắc tộc thiểu số khác theo đạo Hồi ở Tân Cương ».

(AFP) - Nhật Bản có thể không gởi đại diện đến dự Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh. Nhật báo Yomiuri trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết quyết định sẽ phải được đưa ra từ đây đến cuối tháng. Những đại diện chính thức duy nhất đến dự Olympic là những nhân vật có liên quan đến Thế Vận Hội như bà Seiko Hashimoto, cựu chủ tịch ủy ban tổ chức Thế Vận Mùa Hè Tokyo 2020.

(The Straits Times) - Indonesia cân nhắc cử ngư dân đi tuần ở vùng biển giáp Biển Đông. Trang Straits Times ngày 11/12/2021, trích phát biểu của đại tá Wisnu Pramandita, phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Hàng hải (Bakamla) Indonesia, cho biết Nhà nước sẽ đào tạo và trả lương cho các ngư dân tham gia tuần tra với cơ quan trên và lực lượng hải quân để giám sát vùng biển phía bắc quần đảo Natuna, giáp với Biển Đông đang có tranh chấp. Trước đó, Trung Quốc yêu cầu Jakarta ngừng khai thác khí đốt trong vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.

(AFP) - New Caledonia trưng cầu dân ý về độc lập. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 5 giờ sáng Chủ Nhật ngày 12/12/2021. Tổng cộng, hơn 185 ngàn cử tri được kêu gọi bỏ phiếu lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng để trả lời cho câu hỏi : « Bạn có muốn rằng New Caledonia có được toàn vẹn chủ quyền và độc lập hay không ? » Phe đòi độc lập kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý do không đạt được việc dời ngày bỏ phiếu. Tuy nhiên, tổng thống Pháp hôm 09/12 đã tuyên bố bất kể kết quả có ra sao, « ngày sau đó cũng phải sống chung » cùng nước Pháp, nhất là trong bối cảnh « thực tế địa chính trị » trong khu vực.

(AFP) - Phần Lan chọn máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Chính phủ Phần Lan ngày 10/12/2021 cho biết đã chọn hãng Lockheed Martin để đổi mới đội bay. Hợp đồng có trị giá 10 tỷ đô la cho 64 thiết bị. Đây là hợp đồng vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử Phần Lan. Những chiếc chiến đấu cơ mới này sẽ được sử dụng đến tận năm 2060, thay thế cho hơn 60 chiếc phiên bản F/A-18 do hãng Boeing của Mỹ thiết kế.

(AFP) - Mỹ : Lốc xoáy ở bang Kentucky, 50 người chết. Trận lốc xảy ra ngày 11/12/2021. Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear, e sợ rằng số người chết có thể còn nhiều hơn, « có nhiều khả năng lên đến gần từ 70-100 người ».

(AFP) - Tai nạn di dân, Mêxicô yêu cầu Washington thay đổi chính sách di dân. Tai nạn xảy ra ở miền nam Mêhicô ngày10/12/2021 đã làm cho 55 người chết, 105 người bị thương, trong đó có người trong tình trạng nguy kịch. Số nạn nhân, phần đông là gốc người Guatemala, bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải, bị lật đổ khi trên đường đi đến Mỹ. Tổng thống Mêhicô, Andres Manuel Lopez Obrador đề nghị phải xem xét lại « tận gốc rễ của vấn đề » trong một cuộc họp báo.

