TIN TỔNG HỢP

(HRW) - Tổ chức Quan sát Nhân quyền kêu gọi trả tự do cho blogger Phạm Đoan Trang. Bà Phạm Đoan Trang sẽ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội ngày 14/12/2021 với bản án có thể lên đến 12 năm tù vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ». Trong thông cáo ngày 13/12, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, nhận định : « Blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đòn trả đũa nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên » và « qua việc truy tố bà, nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ sợ các tiếng nói phê phán có ảnh hưởng đến thế nào ».

(AFP) - Tỷ phú Lê Trí Anh chấp nhận bản án dành cho mình. Trùm báo chí Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cho biết ông « tự hào » khi bị kết án cùng với 7 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác, vì đã tham gia vào cuộc biểu tình tưởng niệm cuộc đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2020. Ông Lê Trí Anh, bị kết án 13 tháng tù, năm nay 74 tuổi, là người đứng đầu Apple Daily, một tờ báo ủng hộ nền dân chủ nay đã bị đóng cửa.

(AFP) - Hàn Quốc không tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tổng thống Moon Jae In hôm nay 13/12/2021 khẳng định Seoul không nhận được từ bất kỳ quốc gia nào đề nghị tham gia phong trào tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022, kể cả từ Mỹ. Ông Moon Jae In cũng nhấn mạnh Hàn Quốc cần tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, Seoul cũng cần Bắc Kinh để tìm cách lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu cấp thêm 30 triệu euro cho xã hội dân sự Belarus. Số tiền trên sẽ được dành cho thanh niên, các phương tiện truyền thông độc lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hiện phải sống lưu vong. Thông báo được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 12/12/2021 sau cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaia, tại Bruxelles. Liên Âu cũng sẽ cấp học bổng cho những sinh viên và lao động trẻ chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị Belarus.

(AFP) - Pháp mở 400 cuộc điều tra về các mạng lưới làm giả chứng nhận Covid-19. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérard Darmanin ngày 12/12/2021 thông báo lực lượng an ninh đã phát giác hàng chục ngàn trường hợp dùng chứng nhận y tế giả. Nhiều cuộc thẩm vấn đã được tiến hành. Theo luật định, án phạt rất nặng, có thể lên đến 5 năm tù giam. Điều đáng tiếc là trong số đó có nhiều trường hợp có sự can dự của các nhân viên y tế. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, một bác sĩ vùng Val de Marne, ngoại ô Paris, bị nghi ngờ đã bán 220 chứng nhận y tế giả.

(Reuters) - Covid-19 : Tổng số ca nhiễm virus corona ghi nhận tại Mỹ đã vượt quá ngưỡng 50 triệu người. Đây là số liệu hãng tin Anh Reuters công bố hôm nay dựa trên các số liệu chính thức được tổng hợp từ đầu dịch đến ngày 12/12/2021. Sau hai tháng giảm, từ 2 tuần nay số ca nhiễm thường nhật tại Mỹ lại tăng trở lại, chủ yếu do biến thể Delta. Từ cuối tháng 11/2021 đến nay, số ca nhập viện đã tăng 20%, số ca tử vong tăng 4,6%. Cho đến nay, tại Mỹ có tổng cộng hơn 800.000 người chết vì Covid-19.

(AFP) - Tổng Thống Mỹ Joe Biden công bố tình trạng thảm họa thiên tai liên bang tại tiểu bang Kentucky. Sau vụ lốc xoáy làm ít nhất 83 người thiệt mạng, hôm qua 12/12 tổng thống Biden đã công bố tình trạng thảm họa liên bang tại bang Kentucky. Cảnh sát cho biết các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

(AFP) -Vừa cắt đứt quan hệ với Đài Loan, Nicaragua nhận được hàng trăm nghìn liều vac-xin Trung Quốc. Ngày 12/12/202, phái đoàn Nicaragua, dẫn đầu là Rafael và Laureano Ortega, hai con trai tổng thống Daniel Ortega, đã đến Trung Quốc để chính thức thiết lập quan hệ với Bắc Kinh, thảo luận về các dự án hợp tác. Trở về Managua trên chuyến bay của Air China, họ cho biết có thêm 800.000 liều vac-xin của Sinopharm sẽ được chuyển đến Nicaragua trong những ngày tới đây.

(RFI) - Đảo Phục Sinh - Chile chuẩn bị mở cửa đón du khách trở lại. Nằm giữa Thái Bình Dương, đảo Phục Sinh đã đóng cửa với khách du lịch kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tuần này, người dân ở đảo đã bỏ phiếu để nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế tới Chile. Do đó, những du khách đầu tiên có thể tới đây vào ngày 03/02/2022 để dự lễ hội truyền thống quan trọng nhất năm, Tapati.

