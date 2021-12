TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Trung Quốc chỉ trích Nhật « chính trị hóa » Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh. Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Khổng Huyễn Hựu (Kong Xuanyou) sáng nay, 16/12/2021, lấy làm tiếc là thủ tướng Fumio Kishida thông báo không đến dự sự kiện thể thao này và đe dọa Nhật Bản tránh « can thiệp vào hồ sơ Đài Loan ». Sau Hoa Kỳ, đến lượt Nhật Bản thông báo tẩy chạy ngoại giao nhằm phản đối Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, uy hiếp Đài Loan và chà đạp dân chủ Hồng Kông.

(AFP) - Bắc Triều Tiên cố che đậy những vụ hành quyết trong nước. Theo báo cáo của Nhóm Công tác Tư pháp Chuyển tiếp (TJWG) có trụ sở tại Seoul, Bắc Triều Tiên tiếp tục thực hiện các vụ hành quyết công khai nhưng cố gắng che dấu đối với thế giới bên ngoài để giữ gìn hình ảnh đối ngoại. Tổ chức này đã phân tích các hình ảnh vệ tinh và thu thập 442 lời khai liên quan đến 23 người bị bắn hoặc treo cổ nơi công cộng kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào tháng 12/2011.

(Reuters) - Hãng hàng không Qantas của Úc chọn mua máy bay Airbus của châu Âu. Châu Âu vừa ghi được bàn thắng trong cuộc đọ sức với Boeing của Mỹ. Ngày 16/12/2021 Qantas Airways thông báo đặt mua thêm 20 chiếc máy bay loại A321XLR và 20 chiếc A220. Thêm vào đó hãng hàng không Úc đặt cọc mua thêm 94 chiếc máy bay khác của Airbus. Đợt giao hàng đầu tiên dự trù vào giữa năm 2023 và trải dài trong một thập niên. Qantas từng bước thay thế 75 chiếc Boeing lớp 737 và 717 bắt đầu cũ.

(Nikkei Asia) - Đài Loan hạn chế bán cổ phần các công ty công nghệ cho Trung Quốc. Dự thảo các quy định mới sẽ được gửi đến Quốc Hội ngày 17/12 và sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 hoặc muộn nhất là tháng 01/2022. Như vậy, cơ quan chức năng Đài Loan sẽ sớm có thêm quyền hạn để ngăn chặn việc các công ty công nghệ của hòn đảo bán công ty con hoặc cổ phần cho Trung Quốc, nhằm ngăn ngừa việc rò rỉ sang Trung Quốc các công nghệ nhạy cảm, trong đó có công nghệ chất bán dẫn.

(AFP) - Nợ của thế giới năm 2021 lên đến mức kỷ lục : 226.000 tỉ đô la, tương đương 256% tổng GDP toàn cầu. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ngày 15/12/2021 thông báo đây là hệ quả của khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Khoản nợ nói trên đã tăng 28%, mức tăng cao nhất tính từ Đệ Nhị Thế Chiến. Các khoản nợ của chính phủ các nước chiếm đến gần 40% tổng các khoản nợ trên thế giới, mức cao nhất tính từ giữa những năm 1960.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền xảy ra khắp nơi ở Ukraina. Thông báo được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 15/12/2021 trong khi Tây phương đang tập trung vào mối lo ngại Nga xâm lược Ukraina. Phát biểu trước Hội Đồng Bảo An, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nada Al-Nashif lo ngại về tình trạng chính phủ Ukraina hạn chế quyền tự do ngôn luận, hạn chế các ý kiến chỉ trích, các cuộc tập hợp ôn hòa về các chủ đề nhạy cảm, cũng như về sự an toàn của các nhà hoạt động nhân quyền.

(AFP) - Con gái nhà đối lập Nga Alexei Navalny nhận giải thưởng Sakharov của Nghị Viện Châu Âu cho người cha đang bị cầm tù ở Nga. Giải thưởng nhân quyền của Liên Âu đã được trao ngày 15/12/2021 tại trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Daria Navalnaya, cô con gái 20 tuổi của Alexei Navalny hiện là sinh viên, tại buổi lễ đã kêu gọi Liên Âu đối đầu với tổng thống Nga Vladimir Putin, người cô cho là có thể phát động một cuộc chiến chỉ để được biết đến nhiều hơn.

(AFP) - Vụ tai nạn hầm mỏ than khiến 51 người chết ở Nga hồi tháng 11/2021 : chủ tập đoàn SDS-Ougol bị bắt giữ. Các nhà điều tra Nga ngày 15/12/2021 thông báo Mikhail Fediaiev, chủ mỏ than Listviajnaia trị giá hàng trăm triệu euro tại Siberi, bị tạm giam đến ngày 14/02/2022, tổng giám đốc, giám đốc kỹ thuật và kỹ sư trưởng mỏ than bị tạm giữ đến ngày 25/01/2022 năm 2022. Họ bị nghi ngờ vi phạm các quy định an toàn công nghiệp và lạm dụng chức quyền. Mikhail Fediaiev, 59 tuổi, đứng thứ 177 trong danh sách những người giàu nhất Nga năm 2019. Con trai ông là dân biểu đảng Nước Nga Thống Nhất.

(AFP) - Philippines : Hàng nghìn người sơ tán vì cơn bão Rai. Chính quyền Philippines cho biết bão lớn Rai, tạo ra gió lớn và mưa xối xả đã ập đến miền trung và miền nam đất nước này vào hôm nay 16/12/2021, buộc hàng chục nghìn người dân phải sơ tán. Theo Cơ quan Phòng chống Thiên tai Quốc gia, hơn 45.000 người đã đến những nơi trú bão khẩn cấp. Nỗ lực sơ tán vẫn tiếp tục tại những khu vực nằm trên đường đi của bão.

(Reuters) - Mỹ chuẩn bị thông báo một phần mềm mới được coi là công cụ cho phép báo trước phản ứng của Trung Quốc về những hoạt động quân sự, chính trị của Washington. Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ, Kathleen Hicks, hôm 14/12/2021 phát biểu tại một cuộc họp ở Hawaii đưa ra một số thí dụ cụ thể về tác dụng của công cụ đó như là : báo trước về phản ứng của Trung Quốc sau một vụ Mỹ bán vũ khí, hay can thiệp về mặt quân sự tại một khu vực nào đó, hoặc đơn giản hơn là về phản ứng của Bắc Kinh nếu như một phái đoàn các dân biểu Mỹ công tác tại những điểm nóng, như Đài Loan.

(AFP) - Tổng thống Biden bổ nhiệm con gái cố tổng thống Kennedy làm đại sứ Mỹ ở Úc. Nhà Trắng cho biết vào hôm qua 15/12/2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chọn Caroline Kennedy, người con sống sót cuối cùng của cố tổng thống John F. Kennedy, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Úc. Tại Canberra, nhiệm vụ của bà sẽ là củng cố mặt trận chung giữa Hoa Kỳ và Úc trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

(AFP) - Tổng thống Macron nói chuyện trên đài truyền hình, nhưng chưa chính thức thông báo ra tranh cử. Trong hai giờ đồng hồ, tối qua 15/12/2021 nguyên thủ Pháp trả lời hai nhà báo trên đài truyền hình tư nhân TFI. Đây cũng là dịp để ông đề cập đến những thành quả đạt được từ khi bước vào điện Elysée năm 2017. Tránh nêu đích danh các đối thủ chính trị, nhưng ông đã phản bác một số đề xuất của các ứng cử viên sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 4/2022. Emmanuel Macron cũng chưa thông báo tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng khẳng định « không thể thay đổi tình hình đất nước trong 5 năm ». Cứ 5 năm một lần, cử tri Pháp bầu lại tổng thống.

(AFP) - Nữ hoàng Anh hủy bữa tiệc Giáng Sinh vì Omicron. Báo chí Luân Đôn ngày 16/12/2021 cho biết tin trên. Hàng năm nữ hoàng Elizabeth II vẫn chủ trì bữa tiệc truyền thống này. Năm nay sự kiện nói trên dự trù được tổ chức tại lâu đài Windsor nhưng tình hình y tế tại Anh Quốc đang xấu đi, nhiều người cũng đã từ bỏ kế hoạch đi ăn hiệu. Giờ này năm ngoái vương quốc Anh phải đối mặt với biến thể mới của virus corona còn được gọi là biến thể Alpha. Lần này đến lượt Omicron làm xáo trộn mùa tết lễ cuối năm của người dân Anh, kể cả của nữ hoàng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký