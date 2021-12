TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(Bộ Ngoại Giao Pháp) - Pháp lấy làm tiếc về bản án đối với Phạm Đoan Trang. Trong thông cáo ngày 15/12/2021, bộ Ngoại Giao Pháp kêu gọi trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang và tái khẳng định Paris luôn đề cao quyền tự do ngôn luận và tự do ý kiến. Những quyền tự do này nằm trong Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia. Vì vậy, Pháp kêu goi Việt Nam tôn trọng những cam kết quốc tế mà Việt Nam tự nguyện ký kết. Sau phiên xử nhà báo Phạm Đoan Trang, trong hai phiên tòa khác nhau, ba người khác cũng bị kết án vì tội chống phá Nhà nước theo điều 117 : Đỗ Nam Trung 10 tù, Trịnh Bá Phương 10 tù với 5 năm quản chế và Nguyễn Thị Tâm bị 6 năm tù với 3 năm quản chế.

(Nippon/Taiwan News) - Trung Quốc điều tầu hải cảnh vào vùng biển Nhật Bản và chiến đấu cơ thâm nhập vùng nhận dang phòng không Đài Loan. Bốn tầu hải cảnh Trung Quốc đã hoạt động trong vùng biển Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 17/12/2021 là lần thâm nhập thứ 31 trong năm. Trước đó một ngày, 4 chiến đấu cơ Trung Quốc, trong đó có chiếc J-16, đã thâm nhập vùng ADIZ của Đài Loan. Đây là lần thâm nhập thứ 14 chỉ trong vòng tháng 12.

(NHK) - Các nhà tổ chức Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 thận trọng đối với biến thể Omicron. 50 ngày trước lễ khai mạc Olympic 2022, các nhà tổ chức Thế Vận Hội tổ chức họp báo ngày 16/12/2021 tại Bắc Kinh. Một quan chức phụ trách truyền thông cho biết việc quản lý virus corona gây bệnh Covid-19 là một thách thức cho Thế Vận Hội và theo dõi chặt chẽ biến thể Omicron. Các vận động viên và phái đoàn các nước sẽ sống trong không gian khép kín, tránh mọi liên lạc với bên ngoài. Trong tuần này, Trung Quốc phát hiện hai trường hợp nhiễm biến thể này đã được phát hiện ở thành phố Thiên Tân và Quảng Châu trong tuần này.

(Reuters) - Nga phạt Twitter, Meta (công ty mẹ của Facebook) và Tiktok. Theo thông báo ngày 16/12/2021 của một tòa án ở Matxcơva, ba mạng xã hội này bị cáo buộc đã không xóa những nội dung bị chính quyền coi là « bất hợp pháp ». Meta Platforms bị phạt tổng cộng hơn 13 triệu rúp cho ba hồ sơ khác biệt, Twitter phải trả 10 triệu rúp trong hai vụ khác nhau và TikTok là 4 triệu rúp.

(Reuters) - Ít nhất 27 người chết trong một vụ hỏa hoạn ở Nhật Bản. Tai nạn xảy ra ngày 17/12/2021 tại một bệnh viện tâm thần tư nhân ở Osaka, miền nam Nhật Bản. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân nhưng nghi ngờ động cơ tội phạm. Theo nhật báo Yomiuri, một người đàn ông mang một túi chứa chất lỏng gây cháy có thể là thủ phạm.

(AFP) - Airbus lại ký thêm được hợp đồng lớn. Sau hợp đồng với Qantas, ngày 06/12/2021, Airbus thông báo tập đoàn AirFrance-KLM đặt mua 100 máy bay A320neo với để trang bị cho hãng hàng không KLM và Transavia, công ty giá rẻ của tập đoàn. Đây là một cú cho tập đoàn Mỹ Boeing, cho đến nay vẫn là nhà cung cấp máy bay một hành lang cho các hãng hàng không trên. Tùy theo cách bố trí, máy bay A320neo có thể chứa từ 150 đến 180 hành khách.

(RFI) - Ca sĩ Bruce Springsteen bán bản quyền cho Sony nửa tỉ đô la. Hợp đồng được ký ngày 16/12/2021 của ca sĩ nhạc rock được cho là hợp đồng lớn nhất trong loại hình này, bao gồm hơn 300 bài hát do nhạc sĩ sáng tác cho bản thân và cho những ca sĩ khác. Bản quyền đối với nhiều album, với hơn 120 triệu đĩa đã được bán. HIện tại, cả Bruce Springsteen và hãng đĩa Sony vẫn chưa đưa ra bình luận. Đại dịch Covid-19 đã làm tê liệt các chương trình biểu diễn, là nguồn thu quan trọng nhất của giới nghệ sĩ.

(AFP) - Đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc rời nhiệm sở. Liên Hiệp Quốc thông báo hôm qua 16/12/2021 đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, Ghulam Isaczai, được bổ nhiệm bởi Tổng thống bị lật đổ Ashraf Ghani và đã bị lực lượng Taliban cách chức, đã rời nhiệm sở vào hôm 15/12/2021. Phái đoàn Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc từ chối bình luận về vấn đề này.

(Reuters) - Đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran tạm ngưng vài ngày. Liên Hiệp Châu Âu và Iran hôm nay, 17/12/2021, họp lại tại Vienna, Áo, rồi sau đó, tạm ngưng vài ngày trước khi nối lại các cuộc thương lượng, có thể vào ngày 27/12.. Phía Iran cho biết đàm phán đã đạt được một số tiến bộ trong thời gian qua. Từ cuối tháng 11 vừa qua, Iran và các cường quốc đã nối lại vòng đàm phán nhằm đưa Iran trở lại thỏa thuận « Kế hoạch hành động toàn diện chung » (JCPOA) được ký vào năm 2015.

