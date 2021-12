TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(RFA) – Trung Quốc liên tiếp tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông trong tuần qua. Trong tuần vừa qua, chính quyền Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đặc biệt là trong các tình huống đổ bộ. Ít nhất hai trong số các cuộc tập trận đã kết thúc hôm thứ Sáu, 17/12/2012, một gần đảo Hải Nam và một ở Vịnh Bắc Bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm thứ Ba 14/12, trong chuyến thăm Indonesia, ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết các nước trong khu vực lo ngại « về các hành động gây hấn của Bắc Kinh » và khẳng định Hoa Kỳ « quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông ».

(AFP) – Liên Hiệp Quốc điều tra vi phạm nhân quyền trong xung đột Ethiopia, Trung Quốc bỏ phiếu chống. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua, 17/12, ra nghị quyết để thành lập một ủy ban quốc tế gồm các chuyên gia để điều tra và thu thập bằng chứng về những hành vi xâm phạm nhân quyền trong xung đột ở Ethiopia từ một năm nay, theo đề xuất của Liên Hiệp Châu Âu. Nghị quyết được đưa ra trong một phiên họp đặc biệt, với sự ủng hộ của 21 quốc gia trong số 47 quốc gia tham gia Hội đồng. Trung Quốc cùng 14 nước bỏ phiếu chống. 11 quốc gia bỏ phiếu trắng. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột ở Ethiopia đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn hai triệu người phải sơ tán, và hàng trăm nghìn người Ethiopia bị nạn đói đe dọa.

(AFP) - Thái Lan : Một nhà tù bị phạm nổi loạn phóng hỏa. Khoảng 400 trăm tù nhân ngày 17/12/2021 đã phóng hỏa nhà tù ở miền nam Thái Lan khiến một số người bị thương. Hôm thứ Năm 16/12, đã có một vụ hỏa hoạn cũng tại nhà tù này. Bạo động nổ ra do các tù nhân phản đối công tác quản lý dịch bệnh yếu kém. Nhà tù này có gần 2.100 tù nhân, nhưng có tới khoảng 300 người nhiễm virus corona. Tổng cộng, tại Thái Lan, gần 87.000 tù nhân đã nhiễm Covid-19, 185 tù nhân tử vong vì virus corona.

(AFP) - Nga cấm 7 công dân Anh nhập cảnh. Quyết định được đưa ra hôm qua 17/12/2021 của chính quyền Nga để trả đũa các lệnh trừng phạt của Luân Đôn liên quan đến vụ đầu độc ông Alexei Navalny, đối thủ chính của tổng thống Nga. Vào tháng 8/2021, bộ Ngoại Giao Anh đã ra các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức an ninh cấp cao của Nga, vì bị cáo buộc đóng vai trò trong vụ đầu độc ông Navalny vào mùa hè năm 2020.

(Yonhap) - 2021: Năm ghi dấu ấn văn hóa Hàn Quốc, với phim Squid Games, chương trình Hellbound và nhóm nhạc BTS. Squid Games là bộ phim Netflix được xem nhiều nhất với hơn 1,65 tỉ giờ xem chỉ trong 4 tuần đầu sau khi công chiếu hồi tháng 09/2021. Hellbound dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới về 10 chương trình truyền hình nổi tiếng nhất trên Netflix trong vòng 10 tuần. Trong khi đó, BTS vẫn phá mọi kỷ lục. “Butter” - đĩa đơn thứ hai bằng tiếng Anh của BTS dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tổng cộng 10 tuần.

(AFP) - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez: Mỹ duy trì gọi Cuba là “Nhà nước khủng bố” chứng tỏ chính sách đối ngoại kém cỏi, mang tính cơ hội. Lãnh đạo ngành Ngoại Giao Cuba cho rằng Washington không thể đưa ra các bằng chứng đáng tin cậy để giải thích cho quyết định nói trên. Còn tại Mỹ, 114 dân biểu phe Dân Chủ hôm 16/12 đã đề nghị tổng thống Biden rút Cuba khỏi danh sách đen. Họ khẳng định chính quyền Trump đã không đưa ra được các thông tin mới để giải thích quyết định đưa Cuba vào danh sách đen các Nhà nước khủng bố.

(AFP) - Peru: Một mỏ đồng do tập đoàn khai thác quặng Trung Quốc MMG quản lý đã bị tê liệt do phong trào đấu tranh xã hội. Mỏ đồng Las Bambas hôm 17/12/2021 thông báo kể từ 7 giờ sáng hôm nay 18/12 tạm ngưng mọi hoạt động do các con đường bị dân làng chặn suốt 29 ngày qua. Người dân đòi hỏi tập đoàn Trung Quốc MMG tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực vận chuyển hoặc bảo trì đường sá. Khu mỏ Las Bambas sử dụng 8.000 lao động, sản xuất 15% sản lượng đồng của Peru. Tạm ngưng hoạt động, Las Bambas thiệt hại tới 9,5 triệu đô la/ngày.

