Biến thể Omicron chiếm đa số các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết thêm :

Cố vấn y tế cấp cao của Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo rằng biến thể Omicron sẽ chiếm đa số các ca nhiễm trong những tuần tới được cho là sẽ rất căng thẳng. Nhưng tình hình biến chuyển nhanh hơn dự kiến. Tuần trước, biến thể này đã chiếm hơn 73% các ca nhiễm mới. Một tuần trước đó, con số này còn chưa tới 13%, một con số đã được điều chỉnh so với ước tính ban đầu là 3%. Tại các thành phố lớn ở phía đông bắc đất nước, số ca nhiễm đang bùng phát. Thị trưởng Washington vừa quyết định khẩn cấp tái áp dụng lệnh buộc người dân đeo khẩu trang ở những nơi khép kín. Thị trưởng New York đang yêu cầu Nhà nước liên bang giúp đỡ trong việc cung cấp thêm các xét nghiệm. Tình hình dịch bệnh sẽ là tâm điểm của bài phát biểu của Joe Biden vào thứ Ba này. Nhà Trắng cho biết không có ý định phong tỏa hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế, mà là cảnh báo những người không tiêm chủng - hiện còn rất nhiều tại nước Mỹ - và thường là vì lý do chính trị, về những rủi ro mà họ phải đối mặt. Ngoài ra,tổng thống cũng sẽ khuyến khích những người đã tiêm 2 mũi vac-xin nên đi tiêm mũi thứ ba. Đây là cách tốt nhất hiện nay để ngăn chặn thể nặng của bệnh.