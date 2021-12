Bầu cử tổng thống Chilê : Chiến thắng lịch sử của ứng viên cánh tả muốn xây dựng Nhà nước phúc lợi

Chế độ độc tài Pinochet, một góc tối trong lịch sử Chilê

Vào tháng 9/1973, cuộc đảo chính quân sự do tổng tham mưu trưởng quân đội Augusto Pinochet đã lật đổ tổng thống đương nhiệm Salvador Allende. Trong những năm đàn áp của chế độ Pinochet từ năm 1973 đến năm 1976, nổi tiếng với những vụ vi phạm nhân quyền, các nhà sử học ước tính rằng hơn 3.200 người chết và "mất tích", khoảng 38 000 người bị tra tấn, vài trăm nghìn người lưu vong. Đối với chính sách tư nhân hóa kinh tế - thường được mô tả là tân tự do, do “Chicago Boys” thực hiện, lấy cảm hứng từ các quan niệm kinh tế do Milton Friedman phát triển. Pinochet cũng là tác giả của hiến pháp Chilê năm 1980. Phần lớn của Hiến Pháp sau đó đã được sửa đổi qua việc xóa bỏ các chính sách nô lệ độc đoán vào năm 1989 và đặc biệt là vào năm 2005.

