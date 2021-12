TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Covid-19 : Thái Lan tái lập việc cách ly du khách. Hôm nay, 21/12/2021, Thái Lan đã tái lập việc cách ly bắt buộc đối với toàn bộ những người đến nước này, do nguy cơ lây lan của biến thể Omicron. Những người nhập cảnh Thái Lan kể từ nay sẽ bị cách ly 10 ngày trong một khách sạn, hoặc chấp nhận chỉ đến Phuket, nơi mà họ có thể tự do đi lại trong 7 ngày trước khi được phép đến những nơi khác ở Thái Lan. Biện pháp này, trước mắt được áp dụng đến ngày 04/01/2022, không ảnh hưởng gì đến khoảng 200.000 người đã xin nhập cảnh Thái Lan trong những tuần tới.

(AFP) - Covid-19 : Israel cấm đến Mỹ. Hôm nay, 21/12/2021, Israel thông báo thêm Hoa Kỳ và nhiều nước khác vào "danh sách đỏ" bao gồm khoảng 50 quốc gia mà công dân Israel không được phép nhập cảnh. Điều này nhằm ngăn chận sự lây lan của biến thể Omicron. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày mai, 22/12 đến 29/12/2021.

(AFP) – Một thành phố của Trung Quốc xét nghiệm 13 triệu dân. Thành phố Tây An ở phía bắc Trung Quốc đã bắt đầu xét nghiệm hôm nay 21/12/2021 toàn bộ 13 triệu dân sau khi phát hiện khoảng 40 trường hợp dương tính với Covid-19. Mặc dù số ca mắc bệnh ở Trung Quốc rất thấp so với những nước khác, song các nhà chức trách không muốn mạo hiểm trước thềm Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh và các hoạt động lịch trước Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc.

(AFP) - Donald Trump kiện tổng chưởng lý New York. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm qua 20/12/2021 đã kiện tổng chưởng lý New York Letitia James, yêu cầu tòa án liên bang cho đình chỉ hoặc hạn chế cuộc điều tra của văn phòng tổng chưởng lý về việc Trump Organization LLC bị nghi ngờ gian lận thuế. Đơn kiện của ông Trump được đệ trình lên tòa án liên bang ở Bắc New York, cáo buộc tổng chưởng lý (thuộc đảng Dân Chủ) vi phạm quyền hiến định của cựu tổng thống, tiến hành điều tra vì lý do chính trị. Bà Letitia James đã tiến hành điều tra vào tháng 3 năm 2019 khi nghi ngờ Trump Organization gian lận thuế khi đánh giá thấp những tài sản của mình với cơ quan thuế để trả ít thuế hơn.

(AFP) - Washington yêu cầu Liên Hiệp Quốc tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan trong vòng hơn 1 năm. Hôm qua 20/12/2021, Hoa Kỳ đã đệ trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan trong vòng hơn 1 năm. Nếu dự thảo này được duyệt thì Afghanistan sẽ được hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động khác liên quan đến nhu cầu cơ bản của con người trong thời hạn hơn 1 năm mà không vi phạm nghị quyết 2255 ký vào năm 2015 nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể có liên quan đến Taliban.

(AFP) - Một tỉnh Philippines bị bão Rai tàn phá lên tiếng cầu cứu. Thống đốc tỉnh Bohol hôm nay, 21/12/2021 đã gióng lên hồi chuông báo động vì cơn bão Rai đã tàn phá đảo của ông, khiến người dân không có nước sạch và lương thực. Ông kêu gọi chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte giải ngân để cung cấp nước uống và thực phẩm cho các gia đình gặp nạn. Các binh sĩ Philippines đã tham gia vào cuộc chạy đua với thời gian vào thứ Ba để mang nước và thực phẩm đến các hòn đảo bị cơn bão Rai tàn phá, trong khi số người chết tạm thời là 375 người và hơn 400.000 người đã phải lánh nạn ở các trung tâm tạm cư hoặc ở nhà người thân.

(Reuters) - Thêm một bức ảnh chụp thủ tướng Anh Boris Johnson không tôn trọng lệnh phong tỏa được tiết lộ. Trong số ra ngày Chủ nhật, 19/12/2021, nhật báo Anh The Guardian đã đăng một bức ảnh chụp Thủ tướng Anh Boris Johnson với hàng chục người đang uống rượu trong khu vườn của phủ thủ tướng ở Downing Street (Luân Đôn) vào tháng 5 năm 2020, khi nước Anh ở trong tình trạng phong tỏa hoàn toàn. Nội các của ông trả lời rằng đã có các cuộc họp có tính cách nghiệp vụ trong vườn ngày hôm đó.

(AFP) - Nhật Bản hành quyết tử tù lần đầu tiên kể từ năm 2019. Nhật Bản đã xử tử ba tù nhân hôm nay, thứ Ba 21/12/2021, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2019. Người bị xử tử là một người đàn ông 65 tuổi, bị kết tội giết người bằng búa và dao, nạn nhân là 7 thành viên trong gia đình và hàng xóm vào năm 2004. Hai người khác là hai người đàn ông, 54 và 44 tuổi, bị kết tội giết người kép vào năm 2003. Vụ hành quyết cuối cùng ở Nhật Bản diễn ra vào tháng 12 năm 2019, đối với một người Trung Quốc bị kết tội giết hại 4 thành viên trong cùng một gia đình ở phía tây nam nước Nhật vào năm 2003.

(AFP) - Vụ nổ xe bồn ở Haiti: Số tử vong tăng lên thành 90 người. Phó thị trưởng thành phố Cap-Haitien, nơi xảy ra tai nạn cho biết, số người chết trong vụ nổ xe bồn hôm thứ Ba tuần trước đã tăng lên 90 người sau cái chết của hàng chục người bị thương nặng vào cuối tuần qua. Số liệu do chính quyền Haiti công bố hôm thứ Tư cho biết 75 người chết, 47 người bị bỏng nặng và 12 người bị bỏng nhẹ.

