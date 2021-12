TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(NHK) - Nhật Bản đồng ý tăng đóng góp tài chính để duy trì hiện diện quân sự của Mỹ. Hôm qua, 21/12/2021, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thỏa thuận về việc Tokyo sẽ tăng đóng góp tài chính để duy trì quân đội Mỹ trên đất Nhật trong vòng 5 năm, kể từ tài khóa sắp tới. Nguồn tiền này để chí phí cho nhiều hoạt động trong đó có cả các cuộc tập trận chung. Các quan chức Quốc Phòng và Ngoại Giao 2 nước đã quyết định Nhật sẽ chi tổng số 9,3 tỷ đô la cho 5 năm. Mức tăng trung bình mỗi năm khoảng 88 triệu đô la so với năm tài khóa hiện nay.

(Yonhap/AFP) - Trung Quốc và Hàn Quốc chuẩn bị Đối Thoại Chiến Lược lần thứ 9. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên kể từ bốn năm qua, dự kiến diễn ra trong tuần này, thông qua cầu truyền hình. Hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tăng cường hợp tác an ninh trong vùng và trên thể giới, cũng như kỉ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2022. Dường như để tránh làm phật lòng Trung Quốc, Hàn Quốc đã hủy lời mời bộ trưởng Kỹ Thuật Số của Đài Loan, bà Audrey Tang, tham dự một hội thảo tại Seoul ngày 16/12, do « các vấn đề giữa hai bờ eo biển » Đài Loan.

(NHK) - Trung Quốc giới thiệu nhiều khu vực thi đấu Olympic Mùa Đông 2022 cho báo chí nước ngoài. Thế Vận Hội Mùa Đông sẽ khai mạc ngày 04/02/2022 tại Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu, ở tỉnh Hồ Bắc lân cận. Ban tổ chức dự kiến lập một không gian khép kín, tránh để các vận động viên tiếp xúc với bên ngoài. Số lượng cổ động viên sẽ được quyết định tùy theo tình hình dịch và chỉ có người dân Hoa lục mới được phép tham dự các trận thi đấu.

(AFP) - Tin nhắn điện thoại đầu tiên được bán đấu giá 107.000 euro. Tin nhắn 15 kí tự « Merry Christmas » được một kĩ sư tin học gửi ngày 03/12/1992 qua mạng Vodaphone của Anh đã được bán tại phiên đấu giá do nhà dấu giá Aguttes tổ chức ở Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris (Pháp) ngày 21/12/2021. Tin nhắn được bán dưới dạng NFT (Non-Fungible Token), một kiểu tài sản kỹ thuật số, như tiền ảo, sử dụng công nghệ blockchain cho phép xác thực một nội dung kỹ thuật số và chứng thực đặc tính duy nhất.

(RFI) – Một cơn bão khác chuẩn bị ập vào Philippines sau bão Rai. Theo cơ quan khí tượng Philippines, nước này chuẩn bị phải hứng chịu một cơn bão mới trong vài ngày nữa trong bối cảnh lương thực, thực phẩm và nước uống đang dần cạn kiệt ở những vùng bị nạn. Còn tại Malaysia, ít nhất đã có 27 người thiệt mạng trong trận lũ lụt đang khiến người dân nước này khốn đốn.

(AFP) – Tuổi thọ người Mỹ giảm do Covid-19. Tuổi thọ của người Mỹ trong năm 2020 đã giảm hơn một tuổi rưỡi so với 2019. Đây là mức giảm chưa từng có trong vòng 75 năm, phần lớn là do đại dịch Covid-19. Theo số liệu cập nhật của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), tuổi thọ của người Mỹ đã giảm từ 78,8 tuổi vào năm 2019 xuống 77 tuổi vào năm 2020.

(RFI) – Biến thể Omicron: Mỹ công bố viện trợ quốc tế thêm hơn nửa tỉ đô la. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua 21/12/2021 thông báo, Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 580 triệu đô la cho các tổ chức quốc tế để chống lại Covid-19 khi đối mặt với sự bùng phát của biến thể Omicron. Theo bộ Ngoại giao Mỹ, 7 tổ chức đa phương sẽ được hưởng khoản viện trợ này, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ trong lĩnh vực chống Covid lên 19,6 tỷ đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký