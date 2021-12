LHQ yêu cầu Belarus và Ba Lan để tổ chức nhân đạo vào hỗ trợ di dân ở vùng biên

Khu vực biên giới Ba Lan và Belarus vẫn « nội bất xuất ngoại bất nhập » kể cả đối với nhân viên Liên Hiệp Quốc. Ngày 21/12/2021, bà Liz Throssell, phát ngôn viên của Phủ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho biết vẫn « khẩn khoản yêu cầu chính quyền hai nước cho phép các đại diện nhân đạo, nhân quyền và xã hội dân sự, báo giới, luật sư vào khu vực biên giới »

Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu Belarus và Ba Lan « nhanh chóng cải thiện tình hình mỗi ngày thêm tuyệt vọng mà những di dân phải đối mặt », kể cả tình trạng bạo lưc của lực lượng biên phòng. Theo số liệu chính thức tối 20/12 của Vacxava, có 26 người đã tìm cách vượt sang Ba Lan. Đây chỉ là con số giảm tạm thời do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhưng cũng có nhiều người phải bỏ mạng một cách đau thương trong rừng, theo giải thích ngày 22/12 với RFI của bà Kalina Czwarnóg, thuộc tổ chức phi chính phủ Fundacja Ocalenie của Ba Lan :

« Dĩ nhiên là hiện có ít người tìm cách vượt biên vào lúc này vì trời rất lạnh. Đêm hôm trước, nhiệt độ xuống -17°C. Trường hợp tử vong trong rừng gần đây nhất là một người đàn ông, có thể là người Nigeria. Thi thể của người này bị đóng băng, lính cứu hỏa phải can thiệp để đưa xác của ông ra khỏi băng.

Tôi e là có rất nhiều di dân chết trong mùa đông này. Dĩ nhiên vẫn có những người sang được phía Ba Lan nhưng không phải tất cả được lính biên phòng tìm thấy. Do đó, số liệu thống kê không phản ánh được thực tế. Thay đổi rõ nhất có thể nhận thấy, đó là có ít trẻ con hơn. Đa số những người chúng tôi gặp trong rừng là nam giới trưởng thành, đi theo từng nhóm nhỏ. Tôi nghĩ là do có nhiều quân nhân và lực lượng an ninh nên khó vượt biên hơn nếu đi thành nhóm đông người ».

