TIN TỔNG HỢP

(AFP) - Hồng Kông : Thêm hai tác phẩm tưởng niệm Thiên An Môn bị dỡ bỏ. Đại học Trung văn Hương Cảng đã dỡ bỏ bức tượng “Nữ thần dân chủ” khỏi khuôn viên của trường ngày 24/12/2021, với lý do là cơ quan chịu trách nhiệm lắp đặt bức tượng "trái phép" không còn hoạt động nữa. Bức tượng, do nghệ nhân Chen Weiming thiết kế, là biểu tượng của phong trào dân chủ ủng hộ Hồng Kông, được dựng lên bởi các sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn dựng vào năm 1989. Đại học Lĩnh Nam cũng thông báo dỡ bỏ bức phù điêu kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn. Quyết định được đưa ra sau khi “đánh giá rủi ro về pháp lý và an ninh cho cộng đồng”. Sự việc diễn ra một ngày sau khi tác phẩm điêu khắc Đan Mạch tưởng niệm Thiên An Môn bị dỡ bỏ.

(AFP) - Hoa Kỳ cấm nhập khẩu sản phẩm dùng nhân công là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hôm 23/12/2021, đã ký ban hành luật cấm mua sản phẩm được sản xuất toàn bộ hoặc một phần ở Tân Cương, Trung Quốc. Khu vực tự trị này bị tố cáo cưỡng bức lao động người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Văn bản luật đặc biệt hướng đến các sản phẩm như bông, mà Tân Cương là một trong những nơi sản xuất lớn nhất thế giới. Luật cũng đưa ra một ngoại lệ nếu doanh nghiệp cung cấp bằng chứng là các sản phẩm đó không được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đây là văn bản luật đầu tiên được đưa ra về vụ việc này.

(AFP) - Cam Bốt : Con trai thủ tướng Hun Sen được chỉ định kế nhiệm cha. Đảng Nhân Dân Cam Bốt CPP ngày 24/12/2021 nhất trí chỉ định tương Hun Manet, con trai cả của đương kim thủ tướng Hun Sen là lãnh đạo tương lai Xứ Chùa Tháp. Ban Chấp Hành Trung Ương đảng không nói rõ về thời điểm tướng Hun Manet kế nhiệm thân phụ. Tướng Hun Manet, 44 tuổi, hiện là phó tổng tư lệnh Lực Lượng Vũ Trang Hoàng Gia Cam Bốt, tư lệnh Lục Quân và chủ nhiệm Ủy Ban Thanh Niên Trung Ương Đảng CPP.

(Yonhap) - Đối thoại Chiến lược Trung - Hàn đề cập đến quan hệ Bắc Kinh - Washington và Đài Loan. Sau bốn năm gián đoạn, ngày 23/12/2021, Seoul và Bắc Kinh tổ chức Đối thoại Chiến lược lần thứ 9 trực tuyến. Hàn Quốc, một đồng minh trong vùng của Washington, đang ở vào thế tế nhị trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục gia tăng. Seoul quyết định cử phái đoàn chính thức dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, trái với lời kêu gọi tẩy chay ngoại giao của Mỹ. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Bắc Kinh đóng “vai trò xây dựng” kéo Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán để có thể chấm dứt chiến tranh Liên Triều.

(AFP) - Hoa Kỳ phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 của Merk. Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ ( FDA) cấp phép khẩn cấp hôm 23/12/2021 cho thuốc viên điều trị Covid-19 Molnupiravir của hãng dược phẩm Merck &Co, một ngày sau khi cấp phép cho loại thuốc tương tự do Pfiter phát triển. Thuốc Molnupiravir có thể sử dụng trong vòng năm ngày đầu kể từ khi có triệu chứng đầu tiên, giúp làm giảm 30 % nguy cơ nhập viện và tử vong đối với nhóm người dễ tổn thương.

(AFP) - Kính thiên văn mạnh nhất thế giới sắp đi vào hoạt động. Ngày 23/12/2021, Arianespace và Cơ quan không gian Mỹ NASA thông báo kính thiên văn vũ trụ James Webb sẽ được một tên lửa Ariane 5 phóng lên không gian ngày 25/12/2021 từ căn cứ Kourou ở Guyane, sau nhiều lần bị trì hoãn. Kính thiên văn James Webb sẽ giúp khám phá thời ban đầu của vũ trụ, sự tiến hóa của các thiên hà và đặc điểm của các hành tinh. Được đưa đến Kourou vào tháng 10/2021, kế hoạch phóng kính thiên văn mạnh nhất hiện nay lên không gian đã bị trì hoãn ba lần : Lần thứ nhất do xảy ra sự cố trong quá trình chuẩn bị kính viễn vọng vào cuối tháng 11 ; lần thứ hai là do vấn đề truyền tin với hệ thống trên mặt đất ; lần thứ ba là vào ngày 21/12 do điều kiện thời tiết xấu.

(AFP) - Mỹ chỉ trích Cuba thẳng tay trừng phạt người biểu tình. Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách khu vực Châu Mỹ, Brian Nichols, trên Twitter hôm 23/12/2021 xem những bản án nặng nề nhắm vào người biểu tình Cuba hoàn toàn mang màu sắc "chính trị". Hơn 90 người biểu tình hồi tháng 7/2021 bị khởi tố. Nhiều người trong số này bị kêu án 25 năm tù. Washington lên án chiến dịch trừng phạt ở quy mô "rộng lớn và những phiên tòa bất công". Phiên tòa xử 90 người Cuba tham gia cuộc biểu tình hôm 11/07/2021 phản đối chế độ được mở ra từ ngày 13/12/2021.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc : Cần huy động hơn 106 triệu đô la hỗ trợ nạn nhân bão Rai tại Philippines. Ngày 24/12/2021 điều phối viên Liên Hiệp Quốc, Gustavo Gonzalez sẽ khởi động chiến dịch quyên góp giúp Philippines tái thiết sau trận bão Rai làm ít nhất 375 người thiệt mạng.

(AFP) - Vladimir Putin cảm ơn Ông Già Noel, đã đưa ông vào điện Kremlin. Hôm 23/12/2021 nguyên thủ Nga đã tâm sự quan hệ giữa ông và Ông Già Áo Đỏ mà người Nga gọi là Ded Moroz luôn rất hữu hảo. Tổng thống Putin biết ơn nhân vận này đã giúp ông chinh phục điện Kremlin. Vladimir Putin gần như liên tục cầm quyền từ ngày 31/12/1999 đến nay. Theo truyền thống của Nga, ông già Ded Moroz cùng với cô cháu gái là Snegourotchka - con gái của nữ thần băng tuyết, đi phát quà cho trẻ nhỏ vào ngày mồng 1 Tết đầu năm mới.

