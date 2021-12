MỸ - MARIAH CAREY

Giáng Sinh New York ngân vang với All I want for Christmas của Mariah Carey

Ảnh minh họa : Ca sĩ Mariah Carey biểu diễn tại quảng trường Times Square ở New Year, Mỹ, năm 2017. AFP/File

Thu Hằng 2 phút

Năm thứ ba liên tiếp, All I want for Christmas lại đứng đầu 100 ca khúc được nghe nhiều nhất dịp lễ Giáng Sinh tại Mỹ. Với hơn 1 tỉ lượt nghe chỉ riêng trên ứng dụng Spotify, All I want for Christmas mang về cho nữ hoàng nhạc Giáng Sinh từ 3 đến 4 triệu đô la thu nhập hàng năm.