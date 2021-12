Mỹ: New York rút ngắn thời hạn cách ly với các ngành nghề thiết yếu

Cảnh xếp hàng chờ xét nghiệm tại New York trong bối cảnh biến thể Omicron hoành hành. Ảnh ngày 17/12/2021.

Tại Hoa Kỳ, lo sợ thiếu người trong các dịch vụ công chủ chốt do biến thể Omicron lây lan quá nhanh, bang New York quyết định kể từ ngày mai, thứ Hai 27/12/2021, các nhân viên đã tiêm chủng đủ liều có thể quay lại làm việc chỉ 5 ngày sau khi xét nghiệm dương tính, với một số điều kiện.

Nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên ngành vệ sinh hay làm việc tại các siêu thị, nhà hàng nếu bị nhiễm chỉ cần tự cách ly 5 ngày là có thể trở lại nhiệm sở, thay vì 10 ngày như hiện nay. Tuy nhiên quyết định này chỉ áp dụng đối với những người không bị ho, sốt, sổ mũi kể từ 72 tiếng đồng hồ. Họ cũng phải mang khẩu trang, và sau đó tiếp tục tự cách ly ngoài giờ làm việc. Để chứng minh, cơ quan y tế dẫn ra một nghiên cứu cho biết những người đã chích ngừa có thời gian nhiễm virus ngắn hơn.

Với loan báo trên đây, New York cố gắng chặn trước làn sóng nghỉ bệnh do biến thể Omicron, vì hiện đã có vài chục ngàn nhân viên phải ở nhà trong lúc số người bị nhiễm mới không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, số lượng máu dự trữ đang ở mức thấp nhất kể từ 10 năm qua. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình :

« Từ khi khởi đầu đại dịch, rất phức tạp để tập hợp được nhiều người ở cùng một địa điểm. Các văn phòng đóng cửa, người ta làm việc hay học hành từ xa, thế nên chiến dịch « hiến máu tại nơi làm việc » của Hồng Thập Tự bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng phải mất nhiều tháng mới trấn an được người này người khác về những rủi ro khi hiến máu ngay trong đại dịch. Hậu quả là lượng máu dự trữ đang ở mức thấp nhất, trong lúc nhu cầu vẫn như cũ.

Một người có trách nhiệm của Hồng Thập Tự nói với New York Times : « Thường thì chúng tôi có dự trữ cho ba ngày, nhưng bây giờ chỉ một ngày cũng khó có đủ ». Tình hình này khiến các bệnh viện phải tổ chức lại, đôi khi phải hoãn lại những cuộc giải phẫu không khẩn cấp.

Với làn sóng Covid mới do biến thể Omicron gây ra, cúm mùa và thời tiết mùa đông, các viên chức lo ngại tình trạng thiếu hụt máu sẽ còn kéo dài. Những tổ chức như Hồng thập tự cố gắng gia tăng hoạt động để thúc đẩy người dân hiến máu ».

