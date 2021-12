HOA KY - COVID-19

Mỹ : New York bắt buộc nhân viên trong lĩnh vực tư nhân tiêm phòng Covid-19

Do lo ngại biến thể Omicron, nhiều người dân New York, Hoa Kỳ, xếp hàng để xét nghiệm, ngày 17/12/2021. Ed JONES AFP/File

Thùy Dương 3 phút

Biến thể Omicron tiếp tục lây lan rất mạnh tại New York, Mỹ. AFP ngày 26/12/2021 cho biết giới chức y tế New York ghi nhận số trẻ em nhập viện vì Covid-19 đang tăng. Sau khi bắt buộc nhân viên y tế chủng ngừa Covid-19, chính quyền New York bắt buộc nhân viên thành phố, giáo viên, và người lao động trong lĩnh vực tư nhân phải tiêm vac-xin ngừa Covid-19. Quyết định của thị trưởng Bill de Blasio chính thức có hiệu lực hôm nay 27/12/2021. Những ai vi phạm sẽ bị phạt 1.000 đô la.