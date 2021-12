Căng thẳng Ukraina: Mỹ, Nga sẽ họp vào ngày 10/01/2022

Theo thông báo của Washington, Hoa Kỳ và Nga sẽ có một cuộc họp cấp cao về an ninh vào ngày 10/01/2022, với căng thẳng Ukraina là chủ đề chính.

Hôm qua, 27/12/2021, một người phát ngôn phụ trách an ninh của Nhà Trắng cho AFP biết là hai chính quyền Mỹ và Nga đã thỏa thuận thương lượng về khủng hoảng Ukraina và kiểm soát vũ khí hạt nhân vào ngày 10/01/2021. Phát ngôn viên nói trên cho biết Hoa Kỳ « nóng lòng » đối thoại với Nga.

Hôm nay, thứ trưởng bộ Ngoại Giao Nga Sergueï Riabkov xác nhận là thương thuyết với phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp làm giảm căng thẳng liên quan đến Ukraina sẽ diễn ra vào thời điểm nói trên tại Genève. Tuyên bố với hãng tin Tass, thứ trưởng ngoại giao Nga khẳng định « ngày 10/01 sẽ là ngày đối thoại song phương Nga - Mỹ chủ yếu », nhưng cho biết ông không chờ đợi hai bên đạt được đồng thuận trong « một ngày duy nhất » này.

Cuộc đối thoại song phương ngày 10/01 được tiến hành trong khuôn khổ đối thoại chiến lược về an ninh mà tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin thỏa thuận tại thượng đỉnh Genève hồi tháng 6/2021. Mặc dù về nguyên tắc, cuộc đối thoại này chủ yếu hướng đến việc thương thuyết lại về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân thời hậu Chiến tranh lạnh, nhưng hai bên sẽ đặc biệt tập trung vào tình hình tại vùng biên giới Ukraina - Nga, nơi Matxcơva đang triển khai hàng chục nghìn binh sĩ, gây lo ngại về một vụ can thiệp vũ trang chống Ukraina.

Hiện tại, danh sách các thành viên hai đoàn đàm phán chưa được công bố.

Mọi thỏa thuận liên quan đến Ukraina phải có sự tham gia của Kiev

Từ hơn một tháng nay, chính quyền Nga bị phương Tây tố cáo chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraina, điều mà Matxcơva bác bỏ. Nga khẳng định đang bị Kiev và khối NATO khiêu khích và yêu cầu Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết ngừng mở rộng sang các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đặc biệt là sang Ukraina. Nga đã đưa ra hai dự thảo hiệp ước về vấn đề này.

Hôm qua, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định Washington « sẵn sàng thảo luận » về các văn bản đó, nhưng cũng nhấn mạnh là trong đó « có nhiều điều mà phía Nga biết là không thể chấp nhận được ». Theo Washington, mọi thỏa thuận liên quan đến các quyền lợi của Ukraina đều phải có sự tham gia của chính quyền Kiev.

Vẫn theo phát ngôn viên phụ trách an ninh của Nhà Trắng, tiếp theo đối thoại Mỹ - Nga, sẽ có thể có thêm hai cuộc họp khác liên quan đến Ukraina: Đàm phán NATO - Nga vào ngày 12/01, và đàm phán Mỹ - Nga và một số quốc gia châu Âu vào ngày 13/01. Các cuộc họp vào ngày hôm sau sẽ do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) chủ trì.

Theo Reuters hôm qua, chính quyền Nga đang cân nhắc việc tham gia các đàm phán với NATO ngày 12/01.

