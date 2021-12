TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(RSF) - RSF kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà báo công dân Trương Triển. Ngày 28/12/2021 đánh dấu tròn một năm Trương Triển (Zhang Zhan) bị kết án 4 tù vì đưa những thông tin đầu tiên về tình hình dịch Covid-19 tại Vũ Hán. Nhà báo công dân 38 tuổi, được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao giải Tự do Báo chí năm 2021, đang đối mặt với cái chết do tuyệt thực để phản đối bản án bất công. Trong thông cáo ngày 27/12, một lần nữa RSF lại kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho nhà báo công dân này.

(Yonhap) - Kim Jong Un chủ trì Hội nghị đảng Lao Động Triều Tiên. Theo hãng thông tấn KCNA ngày 28/12/2021, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương khai mạc ngày 27/12 « nhằm xem xét cách áp dụng những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước cho năm 2022 » và sẽ đưa ra « những chính sách chiến lược và chiến thuật ». Nhiều nhà quan sát cho rằng Hội nghị toàn thể lần này có thể sẽ thay thế bài diễn văn truyền thống chúc mừng năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, như ông vẫn làm từ 2 năm nay. Về quân sự, có thể Bình Nhưỡng sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tiến hành một vụ thử tên lửa khác để gây sức ép đối với Washington khi gần đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

(AFP) - Vệ tinh Space X của Musk đến gần trạm vũ trụ Trung Quốc, Bắc Kinh lên án Mỹ “vô trách nhiệm”. Hôm nay, 28/12, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Quân (Zhao Lijian) chỉ trích chính quyền Mỹ về các hoạt động của Space X, một công ty tư nhân, gây nguy hiểm cho “tính mạng của các phi hành gia” trên trạm không gian Tiangong (Thiên Cung) của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cho biết đã thông báo cho cơ quan vũ trụ của Liên Hiệp Quốc trong tháng 12 về việc trạm không gian Thiên Cung đã phải hai lần di chuyển để tránh va chạm với vệ tinh của Starlink, thuộc Space X. Starlink quản lý khoảng 2.000 vệ tinh, cung cấp dịch vụ internet cho gần như toàn bộ các vùng trên Trái đất.

(Reuters) - Nhật Bản đặt mục tiêu đưa người lên mặt trăng trước năm 2030. Trong chương trình thám hiểm không gian mà Nhật Bản công bố hôm nay, 28/12/2021, nước này sẽ đưa phi hành gia đầu tiên không phải là người Mỹ lên Mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis, một sáng kiến do Hoa Kỳ dẫn đầu. Tokyo cũng có kế hoạch phóng tàu thăm dò Sao Hỏa vào năm 2024 và phát triển phương thức sản xuất điện mặt trời trong không gian.

(AFP) - Indonesia không cho tàu chở hơn 100 người tị nạn Rohingya cập bến. Hôm nay, 28/12/2021, chính quyền Indonesia cho biết cảnh sát đã ngăn không cho thuyền chở người tị nạn Rohingya vào bờ, và buộc thuyền đi sang nước láng giềng Malaysia. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã kêu gọi các nhà chức trách Indonesia cho phép thuyền cập bến. Cảnh sát Indoneisa không chấp nhận, nhưng cung cấp thực phẩm, nhiên liệu để tàu có thể đến được Malaysia. Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Aceh cho AFP biết là « sẽ theo dõi thuyền cho đến khi đến đích », và nói thêm là chính quyền đã điều động một kỹ thuật viên để giúp sửa chữa con thuyền. Trong năm 2020, hàng trăm người tị nạn người Rohingya, thuộc cộng đồng Hồi Giáo bị đàn áp ở Miến Điện, đã đến Indonesia. Hầu hết trong số họ sau đó đã đến được Malaysia, nơi có hơn 100.000 người Rohingya sinh sống và làm việc, đa số là bất hợp pháp.

(AFP) - Biển Đông: Philippines đặt mua hai tàu chiến của Hàn Quốc để bảo vệ chủ quyền. Hôm 28/12/2021, bộ trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana cho biết Philippines đã ký một thỏa thuận mua hai tàu chiến với công ty Hàn Quốc Hyundai Heavy Industries, công ty đóng tàu lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết: Hải quân Philippines sẽ có thêm hai tàu hộ tống hiện đại có “khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không". Philippines bắt đầu hiện đại hóa lực lượng hải quân kể từ năm 2010, trong bối cảnh đe dọa từ Trung Quốc gia tăng.

(Reuters) - Israel tấn công cảng Latakia của Syria. Theo truyền thông chính thức Syria hôm nay, 28/12/2021, hỏa hoạn bùng phát tại bãi container của cảng sau một cuộc đột kích của Israel. Mặt tiền của một bệnh viện, của một số chung cư và khu thương mại bị hư hại. Bộ Quốc Phòng Syria cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể, nhưng báo chí nhà nước Syria không nói đến tổn thất nhân mạng. Theo chính quyền Damas, đây là cuộc không kích thứ hai của Israel trong tháng 12 nhắm vào cảng Latakia. Theo Reutres, mục tiêu tấn công của Israel là những nơi mà theo họ có sự hiện diện của Iran ở Syria, cụ thể là các lực lượng dân quân là đồng minh với Tehran như Hezbollah của Liban.

