Căng thẳng với Nga: Mỹ duy trì tàu sân bay tại Địa Trung Hải

Hôm qua, 28/12/2021, bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo sẽ không điều động một hàng không mẫu hạm tại Địa Trung Hải sang vùng Vịnh như dự kiến. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại trước nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraina.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức cao cấp xin ẩn danh của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết bộ trưởng Lloyd Austin « đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman ở lại trong vùng hoạt động của bộ Tư Lệnh Châu Âu (Eucom), thay vì di chuyển sang khu vực hoạt động thuộc quyền của bộ Tư Lệnh Trung Tâm (Centcom - phụ trách Trung Đông, Trung Á và Nam Á), theo kế hoạch ». Theo giới chức bộ Quốc Phòng nói trên, nhóm tác chiến tàu sân bay cần tiếp tục có mặt tại Địa Trung Hải, để « tái khẳng định với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ cam kết của nước Mỹ về hệ thống phòng thủ tập thể ».

Tàu sân bay USS Harry S. Truman đến Địa Trung Hải ngày 14/12, và có kế hoạch di chuyển qua vùng Vịnh, qua ngả kênh đào Suez.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Ukraina - Nga tiếp diễn, cho dù Mỹ và Nga sẽ họp về Ukraina và an ninh tại châu Âu ngày 10/01/2022, và ngày 12/01, NATO và Nga có thể sẽ có một cuộc thảo luận về an ninh với sự chủ trì của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, một cơ chế được lập ra trong thời Chiến tranh lạnh để tạo điều kiện cho các đối thoại Đông - Tây.

Hôm qua 28/12, lực lượng cảnh sát biên phòng Ukraina cho biết Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho các dự án về trang thiết bị giúp tăng cường kiểm soát biên giới giữa Ukraina với Nga và với Belarus. Tổng chi phí là 20 triệu đô la, bao gồm việc mua các hệ thống camera và máy bay không người lái, cũng như các phương tiện bảo vệ cho lính biên phòng.

Chính quyền Kiev cáo buộc Matxcơva tập trung hàng chục nghìn binh sĩ sát biên giới nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công. Chính quyền Nga phủ nhận cáo buộc này, tố cáo Ukraina và Hoa Kỳ có các hành động « gây bất ổn », đồng thời kêu gọi NATO cam kết không mở rộng khối này sang phía đông.

