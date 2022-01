Covid-19: Nhân viên y tế nghỉ bệnh tăng vọt, Anh Quốc lo lắng

Tại Anh, số nhân viên y tế nghỉ bệnh tăng gấp đôi trong vòng một tháng. Con số này gây lo lắng trước tình trạng số người nhập viện vì nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh, khiến áp lực tại các bệnh viện mỗi ngày một lớn.

Từ Luân Đôn, thông tín viên đài RFI Marie Boeda giải thích :

« Đây là một thách thức lớn hiện nay. Cơ quan quản lý Bệnh viện công Anh Quốc cảnh báo : Những tuần sắp tới sẽ là "khó khăn" đối với các cơ sở y tế. Nguyên nhân đầu tiên là do thiếu nhân viên y tế : 24.000 người nghỉ bệnh ngay hôm sau ngày lễ Noel so với 11.000 người cách nay một tháng. Những ca bệnh không khẩn cấp không còn được tiếp nhận nữa.

Thêm vào đó, số bệnh nhân nhiễm Omicron lại đang tăng lên. Mười một ngàn người đã nhập viện, tăng 61% so với tuần rồi. Dù vậy, có hai điểm an ủi : Chỉ có 154 trường hợp tử vong được ghi nhận hôm 31/12. Một con số thấp nếu so với 700 người chết mỗi ngày cách nay một năm. Và số bệnh nhận cần phải được chăm sóc tích cực vẫn ở mức ổn định.

Nhưng theo Hiệp hội các bác sĩ Anh Quốc, cần phải phản ứng nhanh. Tổ chức này kêu gọi chính phủ tái lập các biện pháp hạn chế như hủy các cuộc tụ tập đông người và cấm những cuộc họp mặt giữa nhiều gia đình.

Đối với bộ trưởng Y Tế, những biện pháp hạn chế tự do này sẽ chỉ là "giải pháp sau cùng". Những biện pháp chống biến thể Omicron hiện tại ở Anh thuộc loại ít nghiêm ngặt nhất ở châu Âu ».

