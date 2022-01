TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Một người xâm nhập trái phép vào Bắc Triều Tiên từ Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra ngay ngày đầu năm 01/01/2022. Theo quân đội Hàn Quốc, nhân vật chưa xác định được danh tính đã băng qua lằn ranh giới tuyến phân định hai miền Nam – Bắc bằng đường bộ. Một chuyện hy hữu tại vùng biên giới cực kỳ quân sự hóa, chia cắt Triều Tiên từ năm 1953. Nhân vật này chỉ được phát hiện nhờ vào hệ thống camera giám sát tại vùng phi quân sự (DMZ).

(RFI) - Indonesia ngừng xuất khẩu than đá do sợ thiếu điện điện trầm trọng. Theo một quan chức bộ Năng Lượng Indonesia ngày hôm qua 01/01/2021, nhu cầu điện trong nước lớn đến mức nếu thiếu than sẽ gây ra tình trạng mất điện rất lớn, vì hơn 20 nhà máy điện có thể bị ngừng hoạt động. Indonesia là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới, với 400 triệu tấn bán vào năm 2020, chủ yếu đến Trung Quốc và Ấn Độ.

(AFP) – Trung Quốc sẽ ngưng tài trợ mua các loại xe điện vào cuối năm 2022. Trong một thông cáo đăng hôm thứ Sáu, 31/12/2021, bộ Tài Chính Trung Quốc nêu rõ các chính sách hỗ trợ mua các loại xe chạy bằng năng lượng điện và hỗn hợp (hybride) sẽ bị cắt giảm 30% ngay từ đầu năm, trước khi biến mất hoàn toàn vào cuối năm 2022. Bộ Tài Chính Trung Quốc đánh giá là quá trình « phát triển của ngành công nghiệp các loại xe dùng năng lượng mới, xu hướng bán và chuyển đổi của các nhà sản xuất » đã chín muồi. Lượng xe dùng nhiên liệu sạch đã tăng vọt ở Trung Quốc, ở mức 100% trong vòng một năm. Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô tại Trung Quốc ước tính thị phần « xe sạch » sẽ chiếm khoảng 18% doanh số bán tại Trung Quốc trong năm 2022 này.

(RFI) - Ukraina thông báo một binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phe ly khai. Quân đội Ukraina đã thông báo tin trên vào ngày đầu năm, 01/01/2022. Đây là cái chết đầu tiên của một quân nhân Ukraina, kể từ khi lệnh ngừng bắn mới được ban hành vào tháng trước. Cuộc xung đột giữa hai bên đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người kể từ năm 2014.

(AFP) - Israel không kích Gaza sau vụ bắn tên lửa. Quân đội Israel đã pháo kích vào các vị trí của Hamas ở phía nam Dải Gaza trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, 02/01/2022. Chiến dịch được tung ra để trả đũa vụ bắn tên lửa từ vùng đất người Palestine sang Israel.

(AFP) – Sri Lanka : Khủng hoảng kinh tế, giá lương thực tăng vọt. Các số liệu công bố hôm 01/01/2022 cho thấy giá cả nhiều mặt hàng lương thực – thực phẩm (như sữa bột, đường, đậu...) tăng hơn 20% trong tháng 12/2021. Trong tháng 11/2021, giá nhiên liệu cũng tăng ở mức tương tự. Nhiều siêu thị buộc phải phân phối hạn định các sản phẩm thiết yếu do các ngân hàng của Sri Lanka thiếu đô la để trả tiền hàng nhập khẩu. Nền kinh tế của đảo lệ thuộc nhiều vào du lịch đang phải hứng chịu những thiệt hại to lớn do đại dịch Covid-19. Một quan chức cao cấp ngành nông nghiệp hồi tháng 12/2021 báo động nguy cơ khởi đầu nạn đói, nếu chính phủ không phản ứng nhanh. Vài giờ sau đó, nhân vật này đã bị sa thải.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký