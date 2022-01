Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP)- Covid-19 : Trung Quốc cách chức hai quan chức cao cấp tại Tây An. Sau 12 ngày phong tỏa, thêm hai lãnh đạo cao cấp của thành phố bị mất chức. Theo các tờ báo địa phương, quyết định nói trên được đưa ra ngày 02/01/2021 nhằm « tăng cường các biện pháp phòng chống dịch » trong vùng. Tháng trước hàng chục quan chức trong vùng đã bị kỷ luật vì « những thiếu sót, để dịch bùng phát ». Trung Quốc duy trì chính sách « zero Covid » và các biện pháp chống dịch càng khắt khe hơn hai tháng trước Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh. Quyết định trừng phạt thêm hai quan chức của thành phố Tây An được đưa ra vào lúc số ca nhiễm mới trong một ngày bắt đầu thuyên giảm (90 ca hôm 02/01/2021 thay vì 122 hôm 01/01/2022). Tây An, phía bắc Trung Quốc, có 13 triệu cư dân.

(AFP) - Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande lại dừng giao dịch cổ phiếu mà không nêu lý do. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên sàn chứng khoán Hồng Kông, tập đoàn Evergrande loan báo việc tạm dừng giao dịch cổ phiếu của China Evergrande Group kể từ 9 giờ sáng hôm nay 03/01/2022. Bị ngập trong khoản nợ 300 tỷ đô la, công ty này đã phải vật lộn để trả nợ cho các nhà đầu tư sau khi bị vướng vào chính sách siết chặt của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản đang nở rộ của Trung Quốc. Evergrande đã từng bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu vào tháng 10 năm 2021. Tháng 12 vừa qua, tập đoàn này đã bị các các công ty thẩm định quốc tế xếp vào diện “không trả được nợ”, sau khi không hoàn trả các khoản nợ đúng hạn.

(RFI) - Kinh tế Singapore tăng trưởng 7,2% trong năm 2021. Số liệu do chính phủ Singapore công bố hôm nay 03/01/2022 cho thấy mức phục hồi mạnh kể từ năm 1965. Đại dịch Covid-19 đã đẩy đảo quốc sư tử rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng trong năm 2020, do phải đóng cửa biên giới và các cơ sở kinh doanh, hoạt động thương mại và du lịch chủ chốt đã bị ảnh hưởng nặng nề.

(AFP) - Taliban đổ 3.000 lít rượu xuống kênh. Cơ quan tình báo của chính quyền Taliban tại Afghanistan hôm qua 02/01/2022 cho biết đã đổ tiêu hủy lượng rượu này, sau khi thu giữ được nhiều thùng rượu trong một cuộc đột kích ở thủ đô Kabul. Việc mua bán và tiêu thụ rượu đã bị cấm ngay cả dưới chính quyền Afghanistan trước đây. Từ khi lên nắm quyền, lực lượng Taliban đã mạnh tay hơn trong việc trấn áp, tần suất các cuộc kiểm tra bất ngờ đã gia tăng trên cả nước.

(FT) - Phần Lan để ngỏ khả năng gia nhập liên minh quân sự NATO. Phát biểu vào dịp Năm Mới, hôm 02/01/2022, tổng thống Sauli Niinisto và thủ tướng Sanna Marin cùng cho biết Helsinki vẫn « duy trì quyền xin gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. » Theo giới quan sát, những tuyên bố cứng rắn nói trên là bước kế tiếp từ sau tuyên bố của bộ Ngoại Giao Nga hôm 17/12/2021. Matxcơva dọa có phản ứng tương xứng trong trường hợp Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Hai nước Bắc Âu nói trên đang cùng với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tham gia các cuộc thao diễn quân sự. Phần Lan có đường biên giới chung hơn 1.300 km với Nga và là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới không hề cắt giảm ngân sách quốc phòng kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

(AFP) - Tesla bán gần 1 triệu chiếc xe trong năm 2021. Trong thông cáo hôm 02/01/2022 tập đoàn xe hơi điện của Mỹ hãnh diện thông báo đã giao 936.000 chiếc xe cho khách hàng, con số này cao gần gấp đôi so với thành tích của năm 2020. Thành công lại càng đáng chú ý hơn nữa trong bối cảnh thị trường xe hơi toàn cầu không mấy sáng sủa. Tesla đã vượt qua được những thách thức như là hiện tượng khan hiếm linh kiện bán dẫn mà cả thế giới đều đang phải đối mặt.

(AFP) - Lạm phát phi mã tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ngày 03/01/2021 thông báo chỉ số lạm phát tăng hơn 36 % trong cả năm 2021. Đây là ngưỡng cao nhất từ tháng 9/2002. Nguyên nhân do đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ trượt giá không phanh : đơn vị tiền tệ quốc gia của mất 45 % trị giá so với đô la.

(AFP) - Hỏa hoạn tại trụ sở Quốc Hội Nam Phi. Lính cứu hỏa đã làm chủ được tình hình vào rạng sáng ngày 03/01/2022. Một phần lớn của tòa nhà bị hư hại. Cảnh sát Cap Town bắt giữ một nghi phạm. Đám cháy bốc lên từ khu vực cổ kính nhất của quần thể kiến trúc được hoàn tất vào năm 1884. Đây là nơi lưu giữ hơn 4.000 tác phẩm nghệ thuật, nhiều sách quý. Tòa nhà Quốc Hội Nam Phi là trụ sở của Quốc Hội lưỡng viện. Tại đây, năm 1990 tổng thống de Klerk tuyên bố chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký