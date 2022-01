Quảng cáo Đọc tiếp

( AFP ) – Mỗi ngày thế giới có thêm hơn 2 triệu ca nhiễm Covid-19. Đây là số liệu thống kê trung bình trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của năm 2022, từ 01 đến 07/01. Con số này đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 10 ngày. Số ca nhiễm thường nhật đã tăng 270% từ khi phát hiện biến thể Omicron tại vùng nam châu Phi hồi cuối tháng 11/2021. Đại đa số các ca nhiễm mới hiện tập trung ở châu Âu, với hơn 7 triệu ca mỗi ngày trong tuần qua, tiếp sau là khu vực bắc Mỹ, gồm chủ yếu Hoa Kỳ và Canada, với gần 5 triệu ca, tăng 76%. Số ca nhiễm mới ở châu Á cũng tăng 145%, với trên 700 nghìn ca mới trong một tuần. Chỉ có ở Châu Phi con số ca nhiễm mới tương đối ổn định, tăng khoảng hơn 300 nghìn ca trong một tuần. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm mới lần này không gây tử vong cao, chỉ có khoảng 6.237 người chết trong một tuần trên toàn thế giới.

( Reuters ) – Covid-19 : Royal Caribbean Cruises tạm ngưng hoạt động của một số tàu du lịch. Do đà lây lan quá nhanh của biến thể Omicron, tối qua, 07/01/2022, công ty Royal Caribbean Cruises thông báo ngưng hoạt động của ba tàu du lịch Serenade of the Seas, Jewel of the Seas, Symphony of the Seas. Trong tuần này, tàu Spectrum of the Seas đã phải quay trở lại cảng Hồng Kông sau khi có 9 người bị phát hiện là các ca tiếp xúc với một ổ dịch.

( AFP ) – Trương Nghệ Mưu sẽ đạo diễn lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Hôm qua, 07/01/2022, ban tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh thông báo đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc Trương Nghệ Mưu sẽ dàn dựng lễ khai mạc sự kiện thể thao này vào tháng 2 tới. Năm nay 71 tuổi, Trương Nghệ Mưu đã từng là đạo diễn lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Hè Bắc Kinh 2008, với sự tham gia của 15.000. Năm nay, do tình hình đại dịch, ông sẽ chỉ huy động 3.000 người.

( Reuters ) – Indonesia thả 33 Rùa Biển Xanh. Hôm nay, 08/01/2022, nhà chức trách Indonesia trên đảo Bali đã thả ra biển 33 con Rùa Biển Xanh, trong nỗ lực nhằm duy trì một loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn đánh bắt và buôn bán trái phép. Những con rùa này đã được giải thoát trong một chiến dịch của hải quân Indonesia chống những người đánh bắt trái phép vào tháng 12 vừa qua. Indonesia đã trở thành trung tâm buôn lậu rùa biển cho các thị trường như Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc. Chiếu theo luật hiện hành ở Indonesia, những ai tham gia buôn lậu rùa biển có thể lãnh án tù lên tới 5 năm.

AFP – Bị cáo buộc hiếp dâm, cầu thủ Pháp Benjamin Mendy được tự do có điều kiện. Bị tạm giam từ cuối tháng 8 tại Anh Quốc vì bị cáo buộc trong 7 vụ cưỡng hiếp và một vụ tấn công tình dục, hậu vệ người Pháp Benjamin Mendy đã được tự do ngày 07/01/2022, nhưng vẫn phải chịu sự giám giát chặt chẽ của tư pháp để chờ ngày ra tòa. Phiên tòa này dự kiến diễn ra vào ngày 24/01, nhưng đã bị dời lại cho đến sớm nhất vào 27/06 . Năm nay 27 tuổi, đương kim vô địch thế giới 2018 hiện thuộc biên chế của câu lạc bộ Manchesters City (Anh) với giá chuyển nhượng 60 triệu euro hồi 2017.

