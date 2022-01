Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Cháy lớn tại một trại tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Cảnh sát cho biết hôm qua 09/01/2022, hàng nghìn người đã mất nhà sau khi hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở trại tị nạn Rohingya thuộc quận Cox’s Bazar ở phía nam Bangladesh. Ngọn lửa đã bùng lên từ Trại 16 ở Cox's Bazar, nơi có hơn một triệu người tị nạn Rohingya sinh sống, hầu hết là những người đã chạy trốn khỏi một cuộc đàn áp do quân đội lãnh đạo ở Miến Điện tiến hành vào năm 2017.

(AFP) – 19 người thiệt mạng trong vụ cháy ở New York, Mỹ. Thị trưởng New York Eric Adams thông báo, có ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em, đã chết và khoảng 60 người bị thương vào hôm qua 09/01/2022 trong một vụ cháy lớn tại một tòa nhà ở khu Bronx. Đây được coi là một trong những vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở New York.

(AFP) – Phái đoàn bốn quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh đến Trung Quốc. Hôm nay 10/01/2022, phái đoàn 4 nước Ả Rập Xê Út, Koweit, Oman và Bahrain đến Trung Quốc trong chuyến công du 5 ngày, trong bối cảnh giá dầu tăng vọt. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Đây là một chuyến công du hiếm hoi của các nhà ngoại giao nước ngoài đến Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tình hình bất ổn ở nước láng giềng Kazakhstan, một thành viên của OPEC +. Giới đầu tư lo nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn.

(AFP) - Vụ Aung San Suu Kyi: Ủy ban Nobel tố cáo « một bản án chính trị ». Ủy ban giải Nobel Na Uy, nơi trao giải Nobel Hòa bình, hôm 10/01/2022, đã lên án bản án được tuyên cùng ngày đối với cựu lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi, người đoạt giải Nobel năm 1991. Trong một tuyên bố được gửi đến AFP, chủ tịch ủy ban Nobel, Berit Reiss-Andersen đã đưa ra tố cáo nói trên. Ủy ban Nobel, vốn rất hiếm khi bình luận về các tin tức thời sự, hồi tháng 12, đã bày tỏ mối quan ngại, và cho rằng các phiên tòa xử cựu lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện là « không đáng tin cậy ».

(Le Monde) – Anh Quốc chuẩn bị tổ chức Đại lễ 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Các cuộc diễu hành, hòa nhạc và làm bánh pudding nằm trong chuỗi hoạt động được tổ chức theo như thông báo từ cung điện Buckingham thông báo ngày hôm nay 10/01/2022. Các lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 để kỷ niệm năm lễ bạch kim - 70 năm trị vì của bà. Elizabeth II trở thành Nữ hoàng ở tuổi 25 vào ngày 06/02/1952 sau cái chết của cha bà là vua George VI.

