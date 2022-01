Vì sao Israel mở cửa mạo hiểm vào lúc làn sóng Omicron ập đến ?

Thế giới đang đối mặt với làn sóng biến thể Omicron đầy bất trắc. Trong lúc rất ít quốc gia, tiêu biểu là Trung Quốc, chọn chính sách giới hạn tối đa ca nhiễm (tức Zero Covid), nhiều nước lưỡng lự trước việc tăng cường siết chặt phòng dịch hay mở cửa bình thường. Quyết định của Israel dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng dịch đúng vào lúc số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt hơn 10 lần so với cuối năm 2021, và hứa hẹn sẽ còn tăng mạnh. Vì sao Israel chọn lựa chiến lược mạo hiểm này?

Quảng cáo Đọc tiếp

Làn sóng thứ năm chưa lên đến “đỉnh”

Theo số liệu của chính quyền Israel, ngày thứ Hai 10/01/2021, đã có thêm hơn 21.000 ca nhiễm mới, với tỉ lệ 13% so với tổng số xét nghiệm. Tình trung bình trong một tuần qua, hàng ngày có thêm 15.000 ca nhiễm mới, so với số ca nhiễm 1.200 ca hôm 25/12/2021. Tuy nhiên, về mức độ ca bệnh nặng, số lượng bệnh nhân điều trị tăng cường có tăng, nhưng chậm hơn nhiều, với 222 ca bệnh nặng hôm qua, so với 78 ca ngày 18/12/2021.

Làn sóng Omicron đang đến, và dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo giáo sư Salman Zarka, người điều phối các hoạt động đối phó với đại dịch Covid-19 của Israel, tuần tới, ước tính sẽ có trung bình 50.000 ca nhiễm hàng ngày, và tuần tiếp theo đó là 100.000 ca/ngày. Dự kiến với làn sóng dịch thứ 5 này, sẽ có khoảng 2 đến 3 triệu trên 10 triệu cư dân Israel sẽ nhiễm biến thể Omicron, và dự kiến vào lúc đỉnh dịch sẽ có khoảng từ 1.500 thậm chí 2.500 ca bệnh nặng/ngày.

Những biện pháp bất ngờ

Trong bối cảnh này, Israel đã đưa ra nhiều biện pháp gây bất ngờ. Kể từ sáng Chủ nhật 09/01, chính quyền quyết định giảm nhẹ các quy định phòng dịch trong trường hợp, kể từ giờ các trường học áp dụng quy định tương tự như các trung tâm thương mại. Chính sách cách ly cũng được giảm nhẹ, đặc biệt với những trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm nhưng đã được tiêm chủng. Chính phủ Israel cũng quyết định từ bỏ danh sách đỏ các nước mà công dân không được nhập cảnh vào Israel, kể từ khi chỉ cần có xét nghiệm âm tính là được chấp nhận. Xét nghiệm PCR kể từ giờ chỉ được giới hạn dành cho những người trên 60 tuổi. Đối với bộ phận còn lại của dân cư là các phương tiện xét nghiệm nhanh, tự làm.

Trong bối cảnh dịch đang gia tăng, nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu, chưa đạt đạt đỉnh, việc chính quyền Israel đưa ra các biện pháp nới lỏng mạnh như vậy gây ngạc nhiên với nhiều người. Kinh nghiệm của Israel rất được chú ý, bởi đây vốn là quốc gia đi đầu trong nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt về tiêm chủng. Cuối tháng 3/2021, vào lúc nhiều nước phát triển còn rất thiếu vac-xin, Israel đã tiêm chủng đủ hai liều cho hơn 50% dân số. Israel cũng là nước áp dụng liều tiêm nhắc lại thứ ba kể từ tháng 7/2021.

Với làn sóng Covid thứ năm do biến thể Omicron, thoạt tiên cuối tháng 12 vừa qua chính quyền Israel đã định sử dụng liều tiêm chủng đại trà thứ tư như một biện pháp chủ yếu để đối phó với dịch. Nhưng rốt cục biện pháp này đã bị hủy bỏ, thay vào đó, liều tiêm chủng thứ tư chỉ được ưu tiên dành cho người cao tuổi (hơn 60) và người bị suy giảm hệ miễn dịch.

Ba lý do tự tin : Vac-xin, dược phẩm đặc trị Paxlovid và biến thể Omicron

Theo giới quan sát, hai trong số các yếu tố chính mới khiến Israel có chính sách được coi là mạo hiểm này. Thứ nhất là biến thể Omicron và thứ hai là dược phẩm đặc trị Covid-19 của Pfizer là hai điểm mới cho phép chính sách mạo hiểm này. Điểm mới đầu tiên, cũng giống như với tình hình chung, biến thể Omicron lây nhiễm rất mạnh, nhưng ít gây tử vong, đặc biệt trong bối cảnh đông đảo dân chúng đã được chích ngừa. Điểm quan trọng đáng kể thứ hai là dược phẩm Paxlovid của hãng Pfizer cho phép tránh được đến 90% ca bệnh nặng, nếu được sử dụng trong 5 ngày đầu tiên sau khi nhiễm virus, theo một số nghiên cứu sơ bộ trên hơn 2.000 người. Israel đã bắt đầu nhận được loại dược phẩm mong đợi này từ ngày 30/12/2021, đúng một năm sau khi nhận được liều vac-xin Pfizer đầu tiên. Chính quyền bảo đảm là tất cả những ai cần sẽ tiếp cận được dược phẩm Paxlovid.

Ưu tiên hiện tại không còn là ngăn chặn việc lây nhiễm, mà có biện pháp cứu mạng những người lây nhiễm dễ tử vong nhất, theo chủ tịch hiệp hội các bác sĩ bệnh viện công Israel, Hagai Levine. Mà để cứu mạng sống thì ngoài vac-xin, dược phẩm đặc trị được coi là thế mạnh của Israel.

Lý do quan trọng khiến Israel mạo hiểm là kinh tế. Theo nhà báo Julien Bahloul, chuyên về Israel, chính quyền thừa nhận là việc phong tỏa ảnh hưởng quá lớn đến nền kinh tế đời sống gia đình, sinh hoạt của trẻ em, cũng như sức khoẻ tinh thần của đại đa số người dân. Như vậy chừng nào mà Israel chưa bị đặt trong tình trạng đứng bên bờ vực thẳm, thì chừng ấy sẽ không có phong toả, cần phải chung sống với virus. Tình hình hiện nay cũng đã khác hẳn so với năm 2020. Giờ đây, chính quyền Israel đã có trong tay ba phương tiện cơ bản. Trước hết là vac-xin, thứ hai là dược phẩm đặc trị mới Paxlovid của Pfizer, và thứ ba là giấy chứng nhận y tế, cùng các biện pháp giãn cách, vệ sinh phòng dịch.

Theo nghiên cứu sơ bộ của một bệnh viện gần Tel-Aviv, việc tiêm liều thứ tư cho cư dân trên 60 tuổi, người có bệnh nền, nhân viên y tế, giúp cho kháng thể tăng gấp 5 lần, sau một tuần tiêm chủng. Đây là một tin vui ban đầu cho thấy liều tiêm chủng thứ tư có thể giúp hạn chế phần nào nguy cơ đối với nhóm người cao tuổi, có bệnh nền. Hiện tại, giới nghiên cứu đang chờ đợi mức kháng thể ở tuần thứ hai sau khi chích ngừa, để đánh giá sát hơn về hiệu lực của mũi tiêm thứ tư.

Khá đông đảo giới chuyên gia cũng đặt niềm tin vào việc làn sóng dịch thứ năm có thể là làn sóng dịch cuối cùng, và biến thể Omicron sẽ là con đường để Covid-19 trở thành một dạng cúm trong tương lai, và chừng nào đạt được miễn dịch tập thể bằng tiêm chủng và nhiễm virus qua con đường tự nhiên, thì sẽ không phải lo ngại một đợt dịch trầm trọng mới.

Chính sách của Israel có nguy cơ thất bại hay không ?

Chính phủ Israel với chính sách mạo hiểm đối phó với dịch bệnh những ngày gần đây chắc chắc không thể không đối mặt với nguy cơ thất bại. Theo giáo sư Salman Zarka, người điều phối cuộc chiến chống Covid-19 tại Israel, trong một cuộc trả lời truyền thông Israem hôm thứ năm 06/01, tỏ ra dè dặt, khi cho biết, ông “không tin vào miễn dịch tập thể, bởi những người đã nhiễm biến thể Delta lại vẫn có thể tiếp tục nhiễm biến thể Omicron. Và Israel không có dữ liệu nào cho thấy miễn dịch tập thể với Omicron sẽ tiếp tục có hiệu lực bảo vệ sau đó, không ai có thể biết được biến thể nào sẽ là biến thể Covid-19 (đáng lo ngại) cuối cùng và khi nào sẽ là làn sóng Covid-19 cuối cùng”.

Nhận định của giáo sư Salman Zarka cũng được khẳng định bởi một số chuyên gia dịch tễ học. Nếu trước đây, chủng gốc SARS-CoV-2, để đạt miễn dịch cộng đồng, cần ít nhất 66 % dân số nhiễm virus, thì với biến thể Omicron tỷ lệ này lên tới 90 % (với Delta là khoảng 85%). Theo nhà dịch tễ học Antoine Flahault, Genève, Thuỵ Sĩ, thì ngay cả khi tiêm chủng 100% cũng không chắc chắn tạo được miễn dịch cộng đồng. Ví dụ cụ thể là Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tiêm chủng hai liều 100% nhưng không ngăn được làn sóng Omicron.

Về ý nghĩa của việc mở cửa biên giới, giáo sư Zarka cũng giảm nhẹ ý nghĩa mạo hiểm của biện pháp này, bởi Israel đã là một quốc gia báo động “đỏ” về dịch bệnh, vì vậy không có ý nghĩa gì khi ngăn cản những người Israel đến những nước vốn nằm trong danh sách.

Hôm qua, 10/01, người điều phối cuộc chiến chống Covid-19 tại Israel nhấn mạnh biện pháp phong toả sẽ sẵn sàng được áp dụng trở lại, một khi tình hình bắt buộc. Chấp nhận đối mặt với các rủi ro, dựa vào các dữ liệu khoa học và các phương tiện trong tay, để có các biện pháp sát với thực tễ diễn biến từng ngày, từng tuần, là điều mà Israel cũng như nhiều quốc gia khác đang tìm cách thực hiện, đối mặt với dịch bệnh Covid còn đầy bất trắc, hai năm sau khi virus SARS-CoV-2 từ Trung Quốc tràn khắp thế giới. Tuy nhiên, giới khoa học nhìn chung cũng rất hy vọng là với vac-xin và hai năm dịch bệnh, khả năng “miễn dịch tế bào” với virus SARS-CoV-2 trong cơ thể con người nhìn chung đã gia tăng. Không phải “miễn dịch cộng đồng” xét về số lượng, mà là “miễn dịch tế bào” sẽ có thể giúp cho nhân loại chúng ta sống an toàn với virus, như nhận định của nhà virus học Bruno Canard – CNRS, Đại học Aix-Marseille, Pháp.

(Theo Le Monde, L'Express, Libération và 20 Minutes)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký