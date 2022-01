Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Novak Djokovic thừa nhận khai nhầm trên tờ khai nhập cảnh Úc. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hôm nay 12/01/2022 thừa nhận đã trả lời không chính xác một mục trong tờ khai nhập cảnh vào Úc, đồng thời vi phạm quy định nghiêm ngặt của đất nước về việc báo cáo di chuyển của hành khách nhập cảnh vào quốc gia này. Chính quyền Canberra vẫn đang xem xét liệu có nên trục xuất Djokovik hay không.

(AFP) – Đài Loan cấp tín dụng 1 tỷ đô la cho Litva. Theo thông báo ngày hôm qua 11/01/2022 của Đài Loan, khoản tín dụng này tài trợ những dự án của các doanh nghiệp Litva hiện đang bị Trung Quốc gây sức ép kinh tế sau khi Litva cho phép Đài Loan mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Vilnius vào tháng 11/2021.

(AFP) - Hồng Kông ra luật bao gồm nhiều tội danh mới về « an ninh quốc gia ». Lãnh đạo đặc khu tuyên bố như trên vào hôm nay, 12/01/2022, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga không nêu rõ những tội danh mới này, nhưng cho biết luật mới sẽ phù hợp với « Luật cơ bản », tức Hiến pháp đặc khu. Luật An ninh Quốc gia đã được Bắc Kinh áp đặt vào tháng 6/2020 tại Hồng Kông để đáp trả các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn. Bộ luật rất mơ hồ, khiến cho hầu hết hình thức bất đồng chính kiến đều bị coi là bất hợp pháp tại cựu thuộc địa Anh Quốc, từng được coi là thành lũy của các quyền tự do dân sự. Luật An ninh Quốc gia trừng phạt các tội « ly khai », « lật đổ », « khủng bố » và « cấu kết với các thế lực nước ngoài ».

(Reuters) – Điều tra của Diễn đàn Kinh tế Thế giới : Biến đổi khí hậu là đe dọa số 1. Theo kết quả thăm dò trong báo cáo về các rủi ro hàng năm được WEF đưa ra hôm qua, 11/01, 2022, biến đổi khí hậu được coi là đe dọa số 1. Khảo sát cho thấy thời tiết cực đoan được coi là rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn. Saadia Zahidi, giám đốc điều hành WEF, cho biết: « Các lãnh đạo toàn cầu phải hợp sức và áp dụng cách tiếp cận đa phương, phối hợp giải quyết những thách thức toàn cầu, tăng cường khả năng phục hồi trước cuộc khủng hoảng tiếp theo ». Chỉ có 10% thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới hy vọng kinh tế hồi phục nhanh chóng trong ba năm tới. Liên kết xã hội bị sói mòn, khủng hoảng sinh kế và suy giảm sức khỏe tâm thần được xác định là những rủi ro gia tăng nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

(AFP) – Thảm họa nhân đạo : Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế đóng góp « số tiền kỷ lục » 5 tỷ đô la. Afghanistan có nguy cơ chìm trong thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử nếu không có hỗ trợ quốc tế. Tại Geneva, hôm 10/01, ông Martin Griffiths, trợ lý tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo, khẳng định « thực tế cho thấy là nếu không có (kế hoạch viện trợ này) thì sẽ không có tương lai » cho Afghanistan. Riêng trong năm nay, Liên Hợp Quốc cần 4,4 tỷ đô la từ các nước tài trợ, để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo, số tiền lớn nhất từng được yêu cầu đối với một quốc gia.

