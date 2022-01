KAZAKHSTAN - KHỦNG HOẢNG

Điều tra của France 24 : Bạo động ở Kazakhstan có thể do tranh chấp quyền lực nội bộ

Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài trung tâm hành chính bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình tại Almaty, Kazakhstan, ngày 12/01/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Trọng Thành 2 phút

Nga tố cáo « khủng bố » nước ngoài can thiệp gây bạo loạn tại Kazakhstan, Trung Quốc ủng hộ can thiệp quân sự Nga, lên án « cách mạng màu ». Trong lúc liên quân do Nga đứng đầu loan báo bắt đầu rút khỏi Kazakhstan, đài Pháp France 24 hôm qua, 13/01/2022, có mặt tại chỗ để tìm hiểu lý do vì sao các cuộc biểu tình ôn hòa lại đột ngột biến thành bạo động đẫm máu.