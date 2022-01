Nga lo sợ Ukraina tiến gần đến dân chủ hơn là gia nhập NATO

Làm sao để lý giải về tình trạng bạo loạn xảy ra gần đây tại Kazkhstan và việc đàn áp do tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chỉ đạo phối hợp, với sự ủng hộ của tổng thống Nga Vladimir Putin ?

Không có gì đáng ngạc nhiên khi điện Kremlin rất quan tâm đến tình hình này. Mục đích là để tránh mọi khả năng dẫn đến tình trạng bất ổn, như là trường hợp xảy ở những nơi khác trong khu vực trong những năm gần đây khi phải đối mặt với các cuộc « cách mạng màu ». Do đó, các nỗ lực của quân đội Nga tập trung vào ba quốc gia trong khu vực này, đó là những nước đã có một « bước tiến dân chủ ». Kazakhstan cũng nằm trong diện này. Cũng giống như Belarus, tổng thống của nước này, ông Alexandre Loukachenko có thể đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020, trước khi đàn áp mạnh mẽ phe đối lập của mình.

Liên quan đến Belarus, vào năm 2021, ông nghĩ thế nào về mưu toan sử dụng người di dân như công cụ chính trị, thông qua việc dồn họ đến biên giới với Ba Lan ?

30 năm sau khi Liên Xô tan rã, ông lý giải thế nào về tình hình nhân quyền ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ có thể xấu đi đến vậy ?

Phải phân biệt rõ các tình hình. Ví dụ, các quốc gia Baltic đã thay đổi hoàn toàn, trở thành các quốc gia dân chủ thực sự và gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Các quốc gia khác như Gruzia cũng đã đạt được nhiều tiến bộ, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Tại Trung Á, tình hình này lại khác. Từ lâu chúng ta đã « bỏ quên » những quốc gia này, mà lãnh đạo của họ vẫn tiếp tục duy trì những lề thói lãnh đạo dưới thời Liên Xô.

Tại Nga, Vladimir Putin đã hưởng lợi từ phát triển kinh tế nhờ vào thu nhập từ dầu lửa. Từ một thập kỷ nay, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, do kinh tế bị đình đốn. Để giải quyết vấn đề này, chủ nhân của điện Kremlin phải dùng lá bài « chủ nghĩa dân tộc », hay việc can thiệp vào Syria hay việc sáp nhập Crimée. Không chắc cách tiếp cận như vậy là đủ. Do vậy, Nga quan tâm đến việc đập tan mọi hình thức phản kháng.