Quảng cáo Đọc tiếp

(The Diplomat) - Philippines xác nhận mua hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Hôm 14/01/2022, Philippines đã chính thức trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos do Ấn Độ và Nga sản xuất. Bộ Quốc Phòng Philippines thông báo đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm trị giá 374 triệu USD của BrahMos Aerospace Pvt Ltd, đưa ra ngày 31/12/2021, đã trúng thầu. Thông báo của bộ Quốc Phòng Philippines được đưa ra sau khi cơ quan phụ trách ngân sách công bố ngân sách ban đầu cho “kế hoạch mua hệ thống tên lửa chống hạm đặt trên bộ, và máy bay trực thăng chiến đấu”. Hệ thống tên lửa siêu thanh nói trên cho phép tăng cường khả năng tác chiến của hải quân Philippines tại Biển Đông. Philippines từ lâu quan tâm đến hệ thống vũ khí BrahMos, được liên doanh Ấn Độ - Nga BrahMos Aerospace phát triển, liên doanh thành lập năm 1998 ở Ấn Độ.

(South China Morning Post) – Nhật Bản nâng cấp máy bay chiến đấu F-15 có thể khiến Trung Quốc lo ngại. Báo mạng Hồng Kông hôm qua, 14/01/2022, dẫn lời ông Timothy Heath, một chuyên gia an ninh cấp cao thuộc tổ chức tư vấn Rand Corporation của Mỹ, cho biết hợp đồng của Nhật Bản với Boeing sẽ làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Chuyên gia của Rand Corporation giải thích : “Việc nâng cấp F-15 của Nhật Bản có thể được Trung Quốc coi như một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản quyết tâm theo đuổi quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, duy trì một trật tự khu vực với quyền thống trị của Hoa Kỳ và Nhật Bản, điều mà Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi”. Từ cuối tháng 12/2021, Nhật Bản và tập đoàn Mỹ Boeing đã thống nhất thỏa thuận nâng cấp phi đội F-15J Eagles của Lực lượng Phòng vệ Trên không của Nhật Bản (JASDF), biến F-15J thành F-15 Super Interceptor, với khả năng phòng ngự mạnh hơn nhiều lần.

( AFP ) – Miến Điện : Aung San Suu Kyi lại bị truy tố về tham nhũng. Lãnh đạo chính phủ dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi, vốn đã bị tập đoàn quân sự kết án 6 năm tù, hôm qua, 14/01/2022, lại bị truy tố về tội tham nhũng. Theo báo chí do chính quyền quân sự kiểm soát, giải Nobel Hòa bình 1991 bị cáo buộc đã gây thiệt hại tài chính cho nhà nước Miến Điện do vi phạm các quy định về thuê và mua trực thăng. Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02/2021.

( AFP ) – Trung Quốc : Omicron lan đến một thành phố gần Macao. Hôm nay, 15/01/2022, thành phố Châu Hải ( Zhuhai), nằm gần Macao, đã dừng các tuyến xe bus công cộng sau khi phát hiện ít nhất 7 ca nhiễm biến thể Omicron. Chính quyền thành phố yêu cầu 2,4 triệu dân Châu Hải không được rời khỏi thành phố này, nơi mà các rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, tiệm hớt tóc,… đã đóng cửa từ thứ năm vừa qua.

AFP ) – Anh Quốc : Phủ thủ tướng ăn nhậu mỗi thứ Sáu. Nhật báo The Mirror hôm nay, 15/01/2022, tiết lộ là cứ mỗi thứ sáu, ngay trong thời gian Anh Quốc phong tỏa chống dịch Covid-19, các buổi « tiệc khai vị » lại được tổ chức ở Phủ tướng. Thêm một cáo buộc khiến vị thế của thủ tướng Boris Johnson thêm suy yếu, ngay cả trong hàng ngũ đảng Bảo Thủ của ông, một số người tỏ thái độ bất bình. Lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Stammer đã kêu gọi ông Johnson từ chức.

(RFI) - Thụy Điển hỗ trợ 600 euro cho các hộ gia đình để đối phó với giá năng lượng tăng. Thông tín viên RFI Frédéric Faux hôm 15/01/2021, cho biết người dân Thụy Điển sẽ nhận được giúp đỡ nhà nước để trả tiền sưởi và hóa đơn tiền điện, để bù lại giá năng lượng tăng. Một biện pháp được đánh giá là chưa từng có ở một quốc gia có nền kinh tế rất tự do. Bộ trưởng bộ Tài Chính, Mikael Damberg, đã tuyên bố thực hiện "một biện pháp ngoại lệ, để ứng phó với một tình huống ngoại lệ". Các hộ gia đình có mức tiêu thụ vượt quá 2.000 kWh/tháng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022 sẽ nhận được khoản trợ cấp lên tới 600 euro, mà không cần yêu cầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký