(AFP) - Đan Mạch và Hà Lan sẽ không cử đại diện chính thức đến Thế Vận Hội Bắc Kinh 2022. Đan Mạch ngày 14/01/2022 thông báo việc sẽ không cử đại diện chính thức đến Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Mùa Đông vì vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là một quyết định tẩy chay ngoại giao. Về phần mình, đại diện chính thức của Hà Lan cũng sẽ vắng mặt, nhưng chính quyền Hà Lan đã từ chối xem đó là hành động tẩy chay.

(Kyodo) - Xe lửa chở hàng của Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc sau một thời gian dài gián đoạn. Một chuyến tàu chở hàng từ BắcTriều Tiên đã đến thành phố biên giới Đan Đông, bên phía Trung Quốc, vào ngày 16/01/2022, sau một khoảng thời gian dài gián đoạn do đại dịch virus corona. Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn là liệu hai nước có sớm nối lại thương mại chính thức hay không.

(Reuters) - Chương trình chia sẻ vac-xin toàn cầu đạt mốc 1 tỷ liều. Chương trình chia sẻ vac-xin toàn cầu COVAX đã phân phối được 1 tỷ liều vac-xin Covid-19. Gavi, một trong những tổ chức quản lý chương trình của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, đã cho biết như trên vào hôm qua, 15/01/2022. Nguồn cung cấp vac-xin cho các quốc gia nghèo từng rất bị hạn chế vì các nước giàu đã giữ hầu hết các liều ban đầu có sẵn từ tháng 12 năm 2020. Nhưng trong quý vừa qua, các lô hàng đã tăng theo cấp số nhân, cho phép COVAX đạt mốc 1 tỷ liều được vận chuyển tới 144 quốc gia.

(AFP) - Ukraina có bằng chứng Nga đứng sau vụ tấn công tin học. Cục Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraina hôm chủ nhật, 16/01/2022 cho biết có bằng chứng về việc Nga tham gia vào cuộc tấn công tin học nhắm vào một số trang mạng của chính phủ Ukraina trong tuần này. Phía Ukraina cho rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm « đe dọa xã hội mà còn gây bất ổn cho Ukraina » qua việc làm suy yếu niềm tin của người dân Ukraina vào chính phủ của họ.

(AFP) - Quốc Hội Pháp chuẩn bị thông qua giấy chứng nhận tiêm chủng. Sau hai tuần tranh luận căng thẳng, Quốc Hội Pháp chiều chủ nhật, 16/01/2022, phải thực hiện cuộc bỏ phiếu cuối cùng để thông qua dự luật về giấy chứng nhận tiêm chủng. Với trung bình khoảng 300 000 ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày trong tuần vừa qua, chính phủ Pháp hy vọng sớm thông qua văn bản luật này, dự kiến vào 20/01. Nếu vậy, người dân sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng để có thể tham gia vào các hoạt động giải trí, văn hóa xã hội hay di chuyển trên các phương tiện giao thông liên vùng. Điều kiện về giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 sẽ không đủ, trừ trường hợp dùng để đi đến các cơ sở y tế.

(AFP) - Miến Điện : Hàng trăm nhà sư chạy trốn chiến sự. Theo nhiều lời nhân chứng xin ẩn danh với hãng tin Pháp hôm nay, 16/01/2022, từ nhiều ngày qua, hai thành phố Loikaw và Demoso, nằm cách Naypyidaw 200 km về phía đông, là chiến trường của những cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Miến Điện và phe nổi dậy. Quân đội chính phủ tiến hành các cuộc không kích và nã pháo. Hệ quả là ở Loikaw, khoảng 30 chục ngôi chùa đã bị bỏ hoang. Hàng trăm nhà sư rời bỏ thành phố tren hàng chục xe tải nhỏ. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, các cuộc không kích và các đợt nã pháo của quân đội tại Loikaw buộc gần 90 ngàn thường dân phải rời bang Kayah. Truyền thông địa phương đưa con số 170 ngàn người phải đi sơ tán.

(RFI) - Mỹ : Con tin bị giữ ở Texas được giải phóng, nghi can bị hạ sát. Theo thông báo của thống đốc bang Texas, ngày 15/01/2022, tất cả các con tin bị một người đàn ông bắt giữ trong một giáo đường Do Thái ở Collyville, bang Texas đều đã được giải phóng an toàn. Kênh truyền hình ABC cho biết có 4 người bị giữ làm con tin, trong đó có một giáo sĩ Do Thái. Thủ phạm cho biết anh ta là anh trai của một phụ nữ Pakistan bị kết tộikhủng bố. Nghi can sau đó đã bị hạ sát trong cuộc tấn công của lực lượng an ninh Mỹ.

