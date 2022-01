Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Thông điệp ủng hộ tay vợt nữ Trung Quốc Bành Súy bị cấm tại giải Open nước Úc. Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội hôm 22/01/2022 cho thấy nhân viên an ninh tại Giải Quần Vợt Mở Rộng nước Úc ở Melbourne tịch thu áo phông, sơ mi và một biểu ngữ mang khẩu hiệu "Bành Súy ở đâu?”. Giới hâm mộ quần vợt thế giới đã rất lo lắng về an toàn của tay vợt nữ Bành Súy, từng mất tích trong nhiều tuần lễ vào tháng 11/2021 sau khi tố cáo bị một cựu phó thủ tướng Trung Quốc tấn công tình dục. Ban tổ chức giải Úc Mở Rộng vẫn khẳng định rằng sự an toàn của Bành Súy là “mối quan tâm hàng đầu” của họ, cho dù trong thực tế nhân viên an ninh tại giải này đã buộc người hâm mộ phải cởi bỏ áo phông ủng hộ tay vợt nữ Trung Quốc.

(AFP) - Bắc Kinh thông báo xét nghiệm tầm soát cho 2 triệu người dân một quận phía nam thủ đô. Việc xét nghiệm tầm soát được thực hiện ngày 23/01/2022, khi chỉ còn 2 tuần nữa là khai mạc Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tất cả những ai bị xem là có nguy cơ cao đều bị cấm rời Bắc Kinh. Quận Phong Đài nằm cách nơi đón tiếp các vận động viên hai môn thể thao Olympic mùa đông 20 km. Từ cuối tuần trước đến nay, khoảng 40 ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện ở Bắc Kinh, đa phần là nhiễm biến thể Delta.

(AFP) - Covid-19: WHO khuyến nghị dỡ bỏ lệnh cấm đi lại và xuất trình chứng nhận tiêm chủng để nhập cảnh vào các quốc gia. Ủy Ban Khẩn Cấp về các Quy Định Y Tế Quốc Tế của WHO đã công bố các khuyến nghị này hôm 19/01/2022 trong bối cảnh làn sóng đại dịch mới của Covid-19 do biến thể Omicron gây ra dẫn đến những hạn chế chưa từng có ở châu Âu, bao gồm cả đối với những người đã tiêm chủng, như ở Ý hoặc ở Áo. Tổ Chức Y Tế Thế Giới tin rằng việc thực hiện các lệnh cấm đi lại nói chung, cũng như việc bắt buộc tiêm chủng ở các cửa khẩu biên giới, “không hiệu quả trong việc ngăn chặn đà lây nhiễm trên thế giới”.

(Yonhap) - Covid-19 : Mỹ đề xuất cung cấp cho Bắc Triều Tiên 60 triệu liều vac-xin thông qua Liên Hiệp Quốc. Thứ Sáu 21/01, một dân biểu Hàn Quốc trích thông tin từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cho biết đề xuất của Mỹ được đưa ra hồi tháng 12/2021, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc tỏ vẻ quan tâm và khẳng định sẽ thông tin cho Bình Nhưỡng nhưng cho đến nay Washington vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Phái đoàn Taliban đến Oslo, Na Uy, thảo luận với đại diện xã hội dân sự Afghanistan và các nhà ngoại giao Tây phương. Chính phủ Na Uy cho biết chuyến thăm của Taliban kéo dài 3 ngày. Phái đoàn do ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi của chế độ Taliban đã đến Oslo ngày 23/01/2022 và bắt đầu thảo luận kín với đại diện xã hội dân sự Afghanistan, đặc biệt về nhân quyền, sau đó là các cuộc thảo luận với các nhà đấu tranh nữ quyền và giới nhà báo. Ngày 24 và 25/01, Taliban sẽ có các buổi làm việc với các nhà ngoại giao Tây phương. Đây là lần đầu tiên đại diện Taliban đến châu Âu kể từ khi phe Hồi giáo cực đoan lật đổ chế độ Afghanistan cũ và chiếm thủ đô Kabul hồi tháng 08/2021.

(Reuters) - Silvio Berlusconi rút khỏi cuộc đua tổng thống ở Ý. Trong một tuyên bố gửi tới báo chí hôm 22/01/2022, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi loan báo quyết định không tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở Ý. Quyết định của cựu thủ tướng Ý, 85 tuổi, đã tháo gỡ trở ngại đối với các cuộc đàm phán giữa các chính đảng tại Ý trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội dự kiến ​​vào ngày 24/01 nhằm bổ nhiệm người kế nhiệm tổng thống Sergio Mattarella.

(AFP) - Joe Biden và Kamala Harris hứa sẽ bảo vệ quyền được phá thai. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris, hôm 22/01/2022 đã cam kết sử dụng mọi cách thức họ có để bảo vệ quyền phá thai, đang được Tòa Án Tối Cao Mỹ duyệt xét trở lại. Trong thông điệp kỷ niệm 49 năm phán quyết lịch sử cho phép phụ nữ Mỹ được hưởng quyền này, hai nhân vật đứng đầu nước Mỹ nhận định : “Quyền hiến định được thiết lập trong vụ Roe v. Wade (vào năm 1973) đang bị tấn công hơn bao giờ hết… Đó là quyền mà chúng tôi tin rằng cần được tôn trọng trong luật pháp và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền đó bằng tất cả các công cụ có trong tay”.

(Yonhap) - Xuất khẩu bột ớt đỏ của Hàn Quốc tăng 63% trong vòng 4 năm nhờ danh tiếng toàn cầu của nhạc K-pop. Ngày 23/01/2022, Cơ quan thương mại các sản phẩm nông nghiệp và ngư nghiệp, thuộc bộ Nông Nghiệp Hàn Quốc, cho biết ngày càng nhiều người nước ngoài quan tâm đến ẩm thực Hàn Quốc sau khi xem màn biểu diễn của các ngôi sao nhạc K-pop, chẳng hạn nhóm nhạc BTS. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc (26,4%), tiếp theo là Trung Quốc (17,3%) và Nhật Bản (10,3%).

