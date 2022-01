WHO : Có thể chấm dứt giai đoạn « cấp tính » của dịch Covid năm nay

WHO: Giai đoạn « cấp tính » của dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022.

Hôm qua, 24/01/2022, tại Genève, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) cho rằng có thể chấm dứt giai đoạn « cấp tính » của dịch Covid-19 trong năm nay, mặc dù hiện giờ cứ mỗi 12 giây lại có một người chết do virus corona trên thế giới.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin AFP, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố như trên nhân buổi khai mạc cuộc họp của Ủy ban điều hành WHO tại Genève. Theo lời lãnh đạo WHO, trong năm nay, chúng ta có thể chấm dứt đại dịch Covid-19 như là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức báo động cao nhất của WHO.

Tuy nhiên, ông Tedros cảnh báo là « sẽ rất nguy hiểm nếu nghĩ rằng biến thể rất dễ lây lan Omicron sẽ là biến thể cuối cùng, hoặc cho rằng đại dịch sẽ hoàn toàn chấm dứt, bởi vì trong tình hình hiện nay, các biến thể khác sẽ xuất hiện ». Theo tổng giám đốc WHO, khả năng xuất hiện một biến thể « lây lan nhanh hơn và dễ gây tử vong hơn » là « rất có thể xảy ra ».

Ông Ghebreyesus cho rằng, để chấm dứt giai đoạn « cấp tính » của Covid-19, các nước không nên khoanh tay đứng nhìn mà phải tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chích ngừa, giám sát sự lây lan của virus corona và các biến thể, đồng thời thi hành các biện pháp hạn chế thích ứng.

Từ nhiều tuần qua, tổng giám đốc WHO vẫn kêu gọi các quốc gia thành viên của tổ chức này đẩy nhanh việc phân phối vac-xin ngừa Covid cho các nước nghèo, với mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số của toàn bộ các nước này từ nay đến giữa năm 2022. Thế mà hiện nay, tại châu Phi có đến 85% dân số chưa được chích mũi nào. Theo WHO, phân nửa trong số 194 quốc gia thành viên của tổ chức này đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào cuối năm 2021.

Ông Tedros Ghebreyesus cũng nhân dịp này cho biết là vào tuần trước, cứ trung bình mỗi 12 giây lại có một người chết vì Covid trên thế giới.

Pháp : Gần 400 người chết trong 24 tiếng

Riêng tại Pháp, theo các số liệu được công bố hôm qua(24/01), trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có gần 400 ca tử vong do Covid-19. Con số 393 người là cao nhất kể từ khi bùng phát đợt dịch mới từ tháng 11 năm ngoái. Số người nhập viện tiếp tục tăng, tuy nhiên số bệnh nhân nặng trong các phòng hồi sức, điều trị tích cực có xu hướng đang chựng lại. Trong khi đó, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao nhưng ổn định, tính trung bình trong 7 ngày qua là 360.000 ca.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký