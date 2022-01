Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Đài Loan : Tiêm kích công nghệ cao của Trung Quốc là « mối đe dọa mới ». Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm 25/01/2022 khẳng định có hai phi cơ tiêm kích thế hệ mới J-16D trong số 52 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan từ Chủ nhật đến thứ Hai 24/01. Loại máy bay tác chiến điện tử này được tiết lộ vào tháng 9/2021, có thể phá hủy các radar để vô hiệu hóa sức mạnh phòng không của đối thủ, mở đường cho các cuộc tấn công mới. Chuyên gia Thư Hiếu Hoàng (Shu Hsiao Huang) cảnh báo J-16D là mối đe dọa mới cho Đài Loan. Bài xã luận của Global Times hôm qua nói rằng sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ mới « tự nó đã nói lên vấn đề » và đe dọa sắp tới chiến đấu cơ Trung Quốc không chỉ bay vòng quanh mà sẽ « bay trên bầu trời Đài Loan ».

(Reuters) – Nhật sẽ hợp tác với Mỹ nếu Ukraina bị xâm lăng. Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong trường hợp Nga xâm lược Ukraina. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm nay 26/01/2022 tuyên bố như trên. Các cường quốc phương Tây lo ngại một cuộc tấn công mới của Matxcơva với việc huy động cả trăm ngàn quân tại biên giới Ukraina, sau khi đã chiếm Crimée năm 2014.

(AFP) – Mỹ : Gần 40 người mất tích trong vụ đắm tàu ngoài khơi Florida. Tuần duyên Hoa Kỳ hôm 25/01/2022 thông báo có 39 người mất tích sau khi một chiếc tàu từ Bahamas bị đắm hôm thứ Bảy 20/01 ngoài khơi Florida, nghi ngờ rằng đây là một vụ buôn người. Quần đảo Bahamas với 700 đảo nhỏ nằm cách bang Florida 80 kilomet, gần Jamaica, Cuba và Haiti, thường là nơi trung chuyển những di dân tìm cách nhập cư vào Mỹ. Nhiều tàu và máy bay đang tìm kiếm các nạn nhân, mà theo những người sống sót, không hề có áo phao cứu hộ.

(Reuters) – Litva xem xét thay đổi tên cơ quan đại điện Đài Loan để xoa dịu Trung Quốc. Các quan chức Litva tìm cách xoa dịu mâu thuẫn với Trung Quốc, với việc thảo luận với phía Đài Loan để sửa đổi tên tiếng Trung của cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Đài Loan ở Vilnius, theo hai nguồn tin gần gũi với hồ sơ này. Reuters cho biết hôm qua 25/01. Hiện tại, Litva, thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đang bị nhiều biện pháp trừng phạt về kinh tế của Trung Quốc, do đã để Đài Loan mở văn phòng đại diện dưới tên gọi “Đài Loan” thay vì “Đài Bắc” như đòi hỏi của Bắc Kinh.

(AFP) – Khủng hoảng Ukraina : Na Uy khẳng định có thể xây dựng lòng tin với NATO hoặc với cơ chế bên ngoài khối NATO. Trả lời báo giới, thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố hôm qua : “Chúng ta có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, các biện pháp giải trừ quân bị, một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho các quốc gia, và được đảm bảo an toàn với tư cách là láng giềng bên trong hoặc bên ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO)’’. Na Uy đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng Giêng. Nga sẽ đảm nhiệm vai trò này trong tháng Hai.

(AFP) – Latvia cáo buộc Nga lấy "cớ" đại dịch để hủy một cuộc kiểm tra vũ khí được lên kế hoạch. Hôm qua, bộ Quốc Phòng nước Cộng Hòa Baltic Latvia cho biết trên Twitter "Nga đã hủy bỏ một cuộc thanh tra kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), do đại diện của Latvia thực hiện, với lý do đại dịch Covid-19. Các cuộc kiểm tra được thực hiện theo một thỏa thuận năm 2011 được gọi là "Tài liệu Vienna về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh".

(AFP) - Miến Điện : Người hòa nhạc xoong nồi phản đối đảo chính có thể bị phạt tử hình. Chính quyền quân sự Miến Điện hôm qua, 25/01/2022, thông báo các hoạt động hòa nhạc trên đường phố, hay bấm còi xe để phản đối đảo chính có thể bị coi là hành vi « phản quốc », có thể bị phạt 3 năm tù giam hoặc thậm chí là án tử hình.

(AFP) – Pháp : Hơn 30.000 người chữa trị Covid trong bệnh viện. Hôm qua, 25/01, số ca mới nhiễm Covid đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2020, hơn 500 000 trong vòng 24 giờ và số người nằm viện điều trị lên tới 30 000. Tuy nhiên, số bệnh nhân điều trị tại các khoa chăm sóc tăng cường đã giảm nhẹ, theo số liệu chính thức của bộ Y Tế.

