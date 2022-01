Thứ Tư 26/01/2022, tại phủ tổng thống Pháp, Paris, trong khuôn khổ « công thức Normandy », các nhà ngoại giao Nga và Ukraina đã có cuộc đàm phán để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass, với sự trung gian hòa giải của Pháp và Đức.

Cuộc thảo luận đã kéo dài 8 tiếng 30 phút, được những người trong cuộc nhận định là « không đơn giản », nhưng cuối cùng các bên đã ra được một thông cáo báo chí chung, sau hơn hai năm bế tắc trong đàm phán.

Nhà đàm phán người Ukraina, Andriï Iermak, cho biết : « Đây là văn bản quan trọng đầu tiên mà chúng tôi đi đến thống nhất kể từ tháng 12/2019 », theo đó đôi bên phải « tôn trọng vô điều kiện lệnh ngừng bắn ». Đây là điểm cốt yếu trong bối cảnh căng thẳng hiện giờ ở biên giới Ukraina và là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Matxcơva và Kiev.

Trong khi đó, đặc phái viên Nga, Dmitry Kozak, cũng nhấn mạnh là cho dù đôi bên có những cách diễn giải khác nhau về thỏa thuận Minsk, nhưng « thỏa thuận ngừng bắn phải được duy trì ». Đối với Pháp, cuộc gặp này được coi như một phép thử và đã cho thấy Nga « sẵn sàng xuống thang về chủ đề này ».

Thỏa thuận Minsk bao gồm nhiều điểm liên quan đến việc ngừng bắn, trả tự do cho những bị bắt, tổ chức bầu cử… được ký kết hồi tháng 09/2014 giữa Nga, Ukraina, hai nước Cộng Hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Do vẫn còn những bất đồng lớn trong việc diễn giải các thỏa thuận Minsk và Matxcơva muốn Kiev thảo luận trực tiếp với chính quyền hai nước Cộng Hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, còn Kiev lại coi đó là lằn ranh đỏ, nên trong thông cáo chung, các nhà đàm phán Nga - Ukraina đồng ý gặp nhau ở Berlin sau hai tuần nữa.

Ngoại trưởng Trung - Mỹ điện đàm về khủng hoảng Ukraina

Hôm nay 27/01/2022, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken cũng có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng Ukraina.

Theo AFP, Ngoại trưởng Trung Quốc nhận định « mối lo ngại » của Nga về an ninh là « có lý do », « cần phải được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp ». Không chỉ đích danh NATO, Vương Nghị nhận định « an ninh khu vực không thể được bảo đảm thông qua việc tăng cường, củng cố hay mở rộng các khối quân sự ».

Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh « các nguy cơ về an ninh và kinh tế đối với thế giới, mà một cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào Ukraina đặt ra, đã cho thấy là việc giảm leo thang căng thẳng và ngoại giao là con đường có trách nhiệm ».

