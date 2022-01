Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 chỉ đạt 4,4%. Tỉ lệ này như vậy thấp hơn hẳn so với dự báo của định chế này hồi tháng 10/2021, chủ yếu do kinh tế Mỹ và Trung Quốc phục hồi chậm hơn. RFI ngày 27/01/2022 trích dẫn nhận định của FMI, theo đó có nhiều lý do khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, trong đó có biến thể Omicron gây dịch Covid-19. Do đó, điều cốt yếu là giải quyết được khủng hoảng Covid-19. Một lần nữa, FMI kêu gọi phân bổ rộng rãi vac-xin cho những nước đang phát triển.

(Reuters) - Bầu cử tổng thống Ý ngày 27/01/2022 bước sang vòng 4. Sau 3 vòng bầu cử, vẫn chưa có đảng phái nào vượt trội trong kỳ bầu chọn người kế nhiệm tổng thống Sergio Mattarella.Vòng 4 chính thức mở ra lúc 10 giờ sáng hôm nay. Thủ tướng đương nhiệm Mario Draghi là ứng viên tổng thống có nhiều cơ hội trúng cử nhưng giới quan sát lo ngại việc ông đắc cử tổng thống có thể phá vỡ liên minh chính phủ hiện tại, khiến Ý phải tổ chức bầu cử thủ tướng trước thời hạn.

(AFP) - Nhật Bản : Yêu cầu xác nhận mối liên hệ giữa ung thư và chất phóng xạ. Lần đầu tiên người dân đệ đơn tập thể đề nghị chính quyền công nhận mối liên hệ giữa bệnh ung thư tuyến giáp mà họ mắc phải với nồng độ phóng xạ cao sau vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng 03/2011. Sáu người hôm nay 27/01/2022 đệ đơn kiện đều ở độ tuổi 17-27, khi thảm họa hạt nhân xảy ra họ đều còn nhỏ và ở tỉnh Fukushima, miền đông bắc Nhật Bản. Họ đòi Tepco, công ty khai thác nhà máy điện Fukushima Daiichi, được bồi thường 616 triệu yen (4,8 triệu euro).

(Reuters) - Đức bắt giữ một người Nga bị nghi ngờ làm gián điệp về chương trình tên lửa Ariane. Viện công tố Đức ngày 27/01/2022 cho biết người này là một nhà nghiên cứu ở đại học Bayern, bị bắt hồi tháng 06/2021 do bị nghi cung cấp thông tin về công nghệ hàng không không gian, đặc biệt về tên lửa Ariane, cho cơ quan tình báo Nga. Được cơ quan tình báo đối ngoại của Nga (SVR) tiếp cận lần đầu hồi mùa thu năm 2019, ông khẳng định đã sẵn sàng hợp tác và từ đó đã chuyển nhiều thông tin cho một nhân viên tình báo Nga.

(France 24) - Một bệnh viện ở Boston từ chối ghép tim cho bệnh nhân chưa chủng ngừa Covid-19. Truyền hình Mỹ đưa tin hôm qua 26/01/2022, bệnh nhân 31 tuổi này bị từ chối ghép tim vì theo quy chế bệnh viện, tất cả những bệnh nhân được ghép tạng đều phải đã chủng ngừa Covid-19. Gia đình bệnh nhân sẽ chuyển người này đến một cơ sở khác.

(AFP) - Pháp đình công đòi tăng lương. Các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp nước Pháp vào hôm nay 27/01/2022, sau lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn nhằm yêu cầu tăng lương trong bối cảnh sức mua giảm mạnh, chỉ vài tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

(AFP) - Nhật Bản tham gia dự án hạt nhân của Bill Gates. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản và tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hôm nay 27/01/2022 đã công bố một thỏa thuận với TerraPower, công ty của Mỹ do tỷ phú Bill Gates thành lập với kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân neutron nhanh ở Hoa Kỳ. MHI sẽ khám phá các khả năng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vào quá trình phát triển lò phản ứng thế hệ thứ tư này, được cho là sẽ xây dựng vào năm 2028 ở bang Wyoming.

(Reuters) - Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 có thể sẽ không được đưa vào hoạt động nếu Nga xâm lược Ukraina. Đó là tuyên bố của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price vào hôm qua 26/01/2022. Đối với Hoa Kỳ, nếu Nord Stream 2 đi vào hoạt động thì châu Âu sẽ càng bị lệ thuộc vào năng lượng của Nga, qua đó Matxcơva mở rộng ảnh hưởng cả về mặt kinh tế lẫn chính trị tại châu Âu.

