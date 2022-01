Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Trung Quốc đồng ý cho Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đến Tân Cương. Theo báo South China Morning Post ngày 27/01/2022, lãnh đạo cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc có thể đến thăm Tân Cương sau khi Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20 tháng 02. Chuyến đi Tân Cương của bà Michelle Bachelet được chấp thuận với điều kiện là phải mang tính chất « thân thiện », chứ không bị đóng khung như một cuộc điều tra. Bắc Kinh đã yêu cầu văn phòng của bà Bachelet không công bố báo cáo về tình hình ở Tân Cương.

(AFP) - China Unicom phản đối lệnh cấm hoạt động tại Hoa Kỳ. Ngày 27/01/2021, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Mỹ (FCC) đã rút giấy phép khai thác tại Mỹ đối với chi nhánh của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại China Unicom do lo ngại « những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia ». China Unicom, bị Mỹ cáo buộc chịu ảnh hưởng và kiểm soát của Nhà nước trung Quốc », có 60 ngày để ngừng mọi dịch vụ. Trong thông cáo gửi AFP ngày 28/01, China Unicom cho rằng Mỹ đã không có « lý do hợp lệ và không tuân thủ tiến trình thông thường », đồng thời « sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và của khách hàng ».

(Phnom Penh Post) - Công ty Hàn Quốc đầu tư vào dự án điện mặt trời ở Việt Nam. Dự án liên doanh trị giá 200 triệu đô la do Công ty Nami solar (thành viên của tập đoàn Nami Energy) kết hợp với công ty SK Ecoplant (thuộc tập đoàn SK Hàn Quốc). Theo thông báo ngày 24/01/2021 của Nami Energy, mục tiêu của dự án là phát triển 250 MWp điện mặt trời áp mái nhằm giúp các doanh nghiệp ở Việt Nam, kể cả các nhà đầu tư Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh và tiết kiệm chi phí năng lượng.

(AFP) - Ý vẫn chưa có tổng thống mới. Cuộc bầu cử tổng thống tại Ý vẫn « giậm chân tại chỗ ». Trên nguyên tắc sẽ có hai vòng bỏ phiếu (5 và 6), thay vì một như dự kiến ban đầu, diễn ra ngày 28/01/2022 với hy vọng bầu ra được tổng thống mới theo đồng thuận. Cho đến nay, đa số các đại cử tri vẫn bỏ « phiếu trắng » hoặc vắng mặt.

(AFP) - Tư pháp Đức chuẩn bị xét xử một nhà khoa học Nga bị cáo buộc làm gián điệp. Theo thông cáo ngày 27/01/2022 của văn phòng công tố liên bang ở Karlsruhe (tây nam Đức), nghi can là Ilnur N., làm việc ở đại học Augsburg, bang Bayern, được tình báo Nga tuyển dụng « ít nhất là vào mùa thu 2019 ». Nhà khoa học này nhiều lần gặp một lãnh đạo cấp cao ngành tình báo nước ngoài của Nga trong các cuộc họp để thông tin về các dự án nghiên cứu công nghệ không gian và các giai đoạn phát triển khác khau của tên lửa Ariane. Ilnur N. bị bắt vào tháng 06/2021 và bị cáo buộc chính thức ngày 09/12.

(HuffPost) - Bỉ đưa nhiều nhân vật truyện tranh vào mẫu hộ chiếu mới. Kể từ ngày 07/02/2022, rất nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng, như Tintin, Lucky Luke, Schtroump, Boule và Bill, Largo Winch, được in trong hộ chiếu mới của Bỉ. Phát biểu ngày 27/01 trên đài RTBF, ngoại trưởng Bỉ giải thích mẫu hộ chiếu mới « thể hiện cho đất nước của chúng ta, cho nghệ thuật và văn hóa » Bỉ. Hộ chiếu mới có hơn 24 yếu tố an ninh, trong đó nhiều chi tiết được gắn trong những hình ảnh nhân vật truyên tranh, để tránh gian lận.

(AFP) - Một tác phẩm của họa sĩ Botticelli được bán với giá 45 triệu đô la. Tác phẩm Chúa hiện thân là người của đau khổ (The man of sorrows) đã được bán trong vòng 7 phút giữa hai nhà đấu giá qua điện thoại ngày 27/01/2021 ở New York, Mỹ. Năm 2021, một tác phẩm khác của họa sĩ Phục Hưng người Ý, Người đàn ông trẻ cầm huy chương, đã được nhà bán đấu giá Sotheby’s bán với giá kỷ lục 92,2 triệu đô la.

(Reuters) - Phó tổng thống Mỹ gặp đồng nhiệm Đài Loan ở Honduras. Tại lễ nhậm chức của tân tổng thống Honduras, hôm qua, 27/01/2022, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc trò chuyện ngắn với đồng nhiệm Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) về mối quan tâm chung của hai bên tại vùng Trung Mỹ. Như hầu hết các quốc gia, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, mặc dù vẫn ủng hộ về chính trị và bán vũ khí cho hòn đảo. Đây là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

(RFI) - Hoa Kỳ tăng trưởng 5,7% vào năm 2021, cao nhất trong 37 năm. Mức tăng trưởng kỷ lục 5,7% vào năm 2021 ở Hoa Kỳ chủ yếu được thúc đẩy bởi sức tiêu thụ : chi tiêu của các hộ gia đình Mỹ, chiếm gần 3/4 nền kinh tế của đất nước, đã bùng nổ gần 8% vào năm ngoái.

(Le Figaro) - Thổ Nhĩ Kỳ đổi tên tiếng Anh để không bị nhầm lẫn với « gà tây ». Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã căn nhắc về điều này trong nhiều năm. Cuối cùng vào đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đổi tên tiếng Anh của mình từ "Turkey" sang "Türkiye".

