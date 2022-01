Quảng cáo Đọc tiếp

(Thông tấn xã Việt Nam, Lao Động) – Nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu Covid: Bộ Công An Việt Nam bắt cục trưởng cục Lãnh Sự bộ Ngoại Giao. Hôm qua, 28/01/2022, công an đã khởi tố và bắt giam bốn cán bộ bộ Ngoại Giao, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục Lãnh Sự, với cáo buộc “nhận hối lộ”. Trong năm qua, nhiều người Việt ở nước ngoài phải trả những khoản tiền rất lớn để có thể trở về nước với “các chuyến bay giải cứu”, do bộ Ngoại Giao cấp phép. Theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên tổ tư vấn Du lịch của chính phủ, gần đây nhiều người phải trả đến 240 triệu đồng để được lên máy bay, số tiền cao gấp 6 lần so với giá vé hồi đầu năm.

(AFP) - Thế Vận Hội Bắc Kinh: Đài Loan sẽ không cử đại diện chính thức. Đài Loan ngày 28/01/2022 cho biết sẽ không cử đại diện chính thức tham dự các buổi lễ của Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh. Đài Loan giải thích cho quyết định của mình bằng những hạn chế liên quan đến Covid-19 và sự gián đoạn giao thông hàng không. Tuy nhiên, một đội nhỏ gồm bốn vận động viên Đài Loan sẽ đến Bắc Kinh tham gia các môn thi đấu.

(AFP) – Nga cấm nhập cảnh nhiều quan chức châu Âu. Biện pháp này được bộ Ngoại Giao Nga nêu rõ trong một thông cáo hôm qua, 28/01/2022 nhằm đáp trả chính sách « hạn chế đơn phương khó hiểu » của Liên Hiệp Châu Âu. Cụ thể, danh sách này liên quan đến nhiều lãnh đạo các lực lượng an ninh, cơ quan lập pháp và hành pháp của một số nước thuộc Liên Hiệp, « những người có trách nhiệm trong việc tuyên truyền chính sách chống Nga ».

(RFI) - Ấn Độ : Bạo động nổ ra sau một cuộc biểu tình của sinh viên. Nhiều cuộc bạo động dữ dội đã diễn ra tại các bang Bihar và Uttar Pradesh trong tuần này. Hàng nghìn sinh viên đã xuống đường tố cáo những bất thường trong cuộc thi tuyển công chức. Trong nỗi tuyệt vọng, những sinh viên này đã phóng hỏa một đoàn tầu lửa.

(AFP) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sa thải lãnh đạo cơ quan thống kê sau khi công bố tỷ lệ lạm phát. Ông Recep Tayyip Erdogan đã sa thải ông Sait Erdal Dincer người đứng đầu cơ quan thống kê quốc gia, theo một sắc lệnh được công bố hôm 29/01/2022. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này công bố số liệu lạm phát hàng năm vào đầu tháng Giêng, cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 36,1%, mức cao nhất trong 19 năm. Nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ không giải thích lý do cách chức.

