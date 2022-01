Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Bắc Kinh : Số ca nhiễm Covid cao nhất từ 18 tháng qua. Hôm nay, 30/012022, Bắc Kinh có thêm 20 người nhiễm Covid-19, cao nhất kể từ tháng 6/2020, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia. Thủ đô Trung Quốc đang chuẩn bị đón tiếp Thế Vận Hội Mùa Đông (4-20/2), nhưng sự kiện thể thao này sẽ diễn ra theo vòng khép kín, để tránh mọi tiếp xúc giữa những người tham gia với người dân địa phương. Vốn vẫn theo chiến lược « zero Covid », chính quyền Trung Quốc đang rất lo ngại dịch lây lan mạnh vì hàng triệu người đang trên đường về quê ăn Tết.

(AFP) – Covid-19 : Bhutan đã có đến… 4 người chết vì Covid. Trong tuần này, Bhutan đã ghi nhận thêm một ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở quốc gia vùng Himalaya này lên tới … 4 người. Vương quốc có 800.000 dân, nằm lọt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, là một trong số hiếm hoi các quốc gia có số tử vong do Covid thấp như thế. Tuy vậy, thủ tướng Bhutan đã kêu gọi người dân gia tăng nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

(AFP) – Ấn Độ : Đợt lạnh bất thường ở New Delhi. Trong những ngày qua, thủ đô New Delhi của Ấn Độ bị một đợt lạnh bất thường, khiến nhiều người vô gia cư thiệt mạng tại thành phố 20 triệu dân này. Hôm thứ ba 25/01/2022, tuần này, nhiệt độ tối đa ở New Delhi là 12,1°C, thấp hơn 10 độ so với nhiệt độ trung bình của mùa này. Đây là ngày tháng Giêng lạnh nhất kể từ năm 2013. Nhiệt độ thấp nhất đôi khi xuống gần 0 độ và suốt nhiều ngày ở dưới mức 10°C.

