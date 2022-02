Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Các ngoại trưởng bộ Tứ « QUAD » họp trong tháng Hai ở Úc. Chính quyền Canberra ngày 31/01/2022 thông báo như trên nhưng chưa cho biết rõ ngày giờ cụ thể. Cuộc họp kéo dài trong vòng hai ngày giữa các nước thành viên trong Đối thoại bốn bên về An ninh diễn ra trong bối cảnh chính quyền Washington mỗi lúc một lo ngại đà lớn mạnh của Trung Quốc cũng như là những căng thẳng với Nga trong hồ sơ Ukraina.

(AFP) - Hy Lạp : Chính phủ bảo thủ tránh khỏi bị Quốc Hội bỏ phiếu bất tín nhiệm về cách quản lý yếu kém thiên tai. Đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này có liên quan đến vụ bão tuyết trong tuần qua đã làm tê liệt thủ đô trong suốt 3 ngày, khiến hơn 200.000 gia đình và cơ sở thương mại mất điện. Hy Lạp vốn quen đối phó với động đất và cháy rừng, nhưng không được trang bị để đối phó với bão tuyết. Đề xuất tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ là ý tưởng của Syriza, đảng bảo thủ chính, ở Hy Lạp, nhưng hôm 30/01/2022 chỉ thu được lá phiếu ủng hộ của 142 trong tổng số 300 dân biểu.

(RFI) - Tai tiếng do thám bằng phần mềm Pegasus của Israel. Phe đối lập phản đối chính phủ Ấn Độ sau tiết lộ của báo Mỹ New York Times. Theo thông tin của New York Times, hồi năm 2017, New Delhi đã ký kết với Tel Aviv hợp đồng trị giá 1,8 tỉ euro để mua phần mềm do thám của NSO Group và tên lửa. Chính phủ của thủ tướng Narenda Modi bị phe đối lập chỉ trích dùng phần mềm Pegasus để nghe lén điện thoại của các định chế dân chủ, đảng phải chính trị đối lập và công dân Ấn Độ. Phe đối lập gọi đó là « sự phản bội » của chính phủ Modi.

(AFP) - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 sẽ không đến Bắc Kinh dự Olympic Mùa Đông 2022 vì nhiễm Covid-19. Thông tin được Ủy ban Olympic Paris 2024 thông báo hôm nay 31/01/2022. Trong 4 ngày qua, Trung Quốc cũng đã phát hiện khoảng 119 ca nhiễm virus corona liên quan đến thành viên các đoàn và vận động viên nước ngoài đến Bắc Kinh tham gia Thế Vận Hội. Tổng cộng, khoảng 3.000 vận động viên cùng các huấn luyện viên, đại diện các Liên đoàn thể thao và các phương tiện truyền thông …vv, sẽ đến Bắc Kinh tham dự Olympic từ ngày 04 đến 21/02/2022.

(AFP) - Lần đầu tiên từ khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, có người bị kết án tù liên quan đến các « ấn bản mang tính phản loạn ». Theo phán quyết của tòa hôm nay 31/01/2022, Kim Chiang Chung-Sang, 41 tuổi bị kết án 8 tháng tù giam vì hồi năm 2021 đã dán áp-phích bên ngoài một trường mẫu giáo và Tòa tối cao Hồng Kông để phản đối việc kết án một người biểu tình theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt. Chloe Tso Suet-Sum, 45 tuổi, bị kết án hơn một năm tù vì đã đề nghị một thiếu niên 17 tuổi làm tờ rơi kêu gọi người dân Hồng Kông thành lập quân đội riêng và độc lập với Trung Quốc.

(AFP) - Châu Âu : GDP năm 2021 của khu vực đồng euro tăng 5,2%, sau mức sụt giảm 6,4% trong năm 2020. Theo ghi nhận ngày 31/01/2022 của Eurostat, cơ quan thống kê châu Âu, đây là mức tăng lịch sử của Khu vực đồng tiên chung châu Âu, cho thấy kinh tế hồi phục tốt sau thời gian sụt giảm mạng do Covid-19. Ban đầu, hồi tháng 11/2021, Ủy ban châu Âu dự kiến GDP năm ngoái chỉ tăng 5,2%. Tăng trưởng của nhiều nước như Bồ Đào Nha, Ý đều cao hơn so với dự báo.

(AFP) - Matxcơva tố cáo Luân Đôn chuẩn bị « tấn công » các doanh nghiệp Nga. Phát ngôn viện điện Kremlin, Dmitri Peskov hôm nay 31/01/2022cảnh báo nếu Anh Quốc mở một cuộc tấn công vào giới doanh nghiệp Nga, Matxcơva sẽ đáp trả. Peskov chỉ trích Luân Đôn làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu. Các tuyên bố của Matxcơva liên quan đến việc hôm qua 30/01 Ngoại trưởng Anh, Liz Truss, thông báo Luân Đôn có thể đẩy mạnh trừng phạt các nhà tài phiệt Nga có quan hệ với Putin và các doanh nghiệp mang lại lợi ích cho điện Kremlin.

(AFP) - Taliban đã giết hơn 100 thành viên thuộc chính phủ Afghanistan trước đây. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc được AFP trích dẫn hôm 31/01/2022, Taliban và các đồng minh của họ đã giết hại hơn 100 cựu thành viên của chính phủ Afghanistan và lực lượng an ninh cũng như những người Afghanistan từng làm việc với quân đội nước ngoài. Phía Taliban đã bác bỏ những cáo buộc nói trên.

(AP) - Rafael Nadal giành Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp sau khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev hôm qua 30/01/2022 ở chung kết giải Úc mở rộng. Nadal là tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt nam giành được 21 Grand Slam.

(AFP) - Hoa Vi kiện Thụy Điển ra tòa sau lệnh cấm 5G. Hãng viễn thông Trung Quốc Hoa Vi cho biết hôm qua 30/01/2022 đã khởi xướng thủ tục kiện Thụy Điển, sau khi quốc gia Bắc Âu cấm hãng này tung ra các sản phẩm 5G. Trong tuyên bố với AFP, Hoa Vi nói rằng: « Quyết định phân biệt đối xử chống lại Hoa Vi và loại bỏ Hoa Vi ra khỏi hoạt động triển khai 5G của chính quyền Thụy Điển đã gây tổn hại đáng kể đến đầu tư của Hoa Vi tại Thụy Điển, đồng thời vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Thụy Điển ».

(Reuters) - Hải quân Nga tập trận chống tàu ngầm ở biển Na Uy. Bộ quốc phòng Nga hôm nay 31/01/2022 cho biết rằng tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành các cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Na Uy. Các động thái quân sự của Nga đang bị phương Tây theo dõi sát sao trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang ở biên giới Nga -Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký