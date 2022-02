Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hai nhân vật thân cận của Hun Sen sẽ bị xử ở Paris. Theo các nguồn tin tư pháp hôm qua, 02/02/2022, hai cựu quan chức cao cấp thân cận với thủ tướng Cam Bốt Hun Sen, sẽ bịu xử khiếm diện ở Pháp, vì đã tổ chức một vụ tấn công bằng lựu đạn vào năm 1997 nhắm vào ông Sam Rainsy, lãnh đạo phe đối lập, ở thủ đô Phnom Penh. Vụ tấn công xảy ra tại một cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng trong ngành tư pháp, đã khiến ít nhất 16 người chết và 150 người bị thương, trong đó có ông Hun Sen.

(Reuters) - Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác về khí đốt và tài chính. Bên lề lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh mùa đông 2022, ngày mai 04/02/2022 tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc sẽ thảo luận thắt chặt quan hệ về « tài chính và khí đốt ». Thông cáo của điện Kremlin cách nay hai ngày cho biết thêm có khả năng Matxcơva và Bắc Kinh thảo luận thêm về một dự án đường ống dẫn khí đốt đến thẳng Trung Quốc, băng ngang Mông Cổ.

(Reuters) - Thụy Điển sắp bỏ các hạn chế phòng chống Covid-19. Hôm nay, 03/02/2022, chính phủ Thụy Điển thông báo kể từ ngày 09/02 tới sẽ bãi bỏ các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19. Đối với thủ tướng Magdalena Andersson, với việc tiêm các mũi vac-xin nhắc lại và với tỷ lệ miễn dịch cao, số người nhập viện vì Covid sẽ ở mức có thể chấp nhận được đối với hệ thống y tế của Thụy Điển.

(CNN) - New Zealand thông báo lộ trình từng bước mở cửa biên giới sau hai năm chống dịch Covid-19. Thủ tướng Jacinda Ardern hôm 03/02/2021 công bố kế hoạch 5 điểm từng bước mở cửa trở lại với thế giới bên ngoài. Đây là dấu hiệu cho thấy New Zealand bắt đầu sang trang khủng hoảng y tế do dịch Covid-19. Trong thời gian qua nhiều gia đình phải sống xa nhau và không một người nước ngoài nào được quá cảnh vào New Zealand

(Reuters) - Đức dự trù thêm liều vac-xin thứ tư chống Covid-19. Một ủy ban y tế của Đức STIKO sửa soạn khuyến nghị chính phủ cho chích thêm một liều thứ tư. Thông báo được chờ đợi đưa ra trong ngày 03/02/2022.

(AFP) - 142.000 người tại châu Âu thiệt mạng trong 4 thập niên qua vì các hiện tượng thời tiết « cực đoan ». Trong báo cáo công bố hôm 03/02/2022, Cơ Quan Châu Âu đặc trách về Môi Trường báo động những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như các đợt năng nóng hay lũ lụt khiến gần 150.000 người tử vong tại châu Âu, thiệt hại vật chất ước tính lên tới 510 tỷ euro. Đáng ngại hơn nữa là những hiện tượng bất thường về thời tiết này càng lúc càng dồn dập. Riêng tại Pháp trong thời gian từ 1980 đến 2020 có 26.700 người chết vì thiên tai.

(AFP) - UEFA : Bóng đá châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro vì Covid. Theo một báo cáo của UEFA được công bố hôm nay, 03/02/2022, đại dịch Covid-19 đã khiến các câu lạc bộ bóng đá châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro trong hai mùa bóng 2019-2020 và 2020-2021. UEFA còn cho biết đại dịch cũng đã tác động đến các vụ chuyển nhượng cầu thủ, các câu lạc bộ chỉ chi ra 3,8 tỷ euro để mua các cầu thủ vào mùa hè 2021 so với 6,5 tỷ euro vào mùa hè 2019, tức là trước khi bùng phát Covid-19.

