Mỹ: Ý định của Trump ân xá người bạo loạn ở điện Capitol gây chia rẽ đảng Cộng Hòa

Trong cuộc mít tinh ở Texas vào cuối tuần trước, Donald Trump hứa ân xá cho tất cả những kẻ tấn công vào điện Capitol hôm 06/01/2021 nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng vào năm 2024. Hôm qua 02/02/2022, báo chí Mỹ tiết lộ rằng ông Trump đã từng có ý định này ngay sau cuộc bạo loạn lúc ông còn đang đương chức và điều này cũng gây chia rẽ ngay trong đảng Cộng Hòa.

Từ Miami, thông tín viên David Thomson tường trình :

Trong sự hỗn loạn của những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình ngay sau cuộc tấn công vào điện Capitol, Donald Trump đã hỏi các cố vấn về hồ sơ những người biểu tình ngày 6 tháng Giêng : « Tôi có nên ân xá họ không? Tôi có quyền để làm điều này không? Liệu đó có phải là ý tưởng hay không? ». Cuộc thảo luận được tiết lộ bởi trang Politico xác nhận rằng Trump đã rất nghiêm túc khi đề xuất ân xá cho tất cả những kẻ bạo loạn bị truy tố vì cuộc tấn công vào điện Capitol trong cuộc mít tinh ở Conroe, Texas, vào thứ Bảy tuần trước, nếu ông ta quay trở lại cương vị tổng thống vào năm 2024.

Một cuộc ân xá lớn như vậy của tổng thống là điều chưa từng xảy ra. Cho đến nay, hơn 700 người đang phải đối mặt với các cáo buộc của tư pháp liên bang do có liên quan đến tấn công vào điện Capitol. Không có gì bất ngờ khi những phát biểu này của ông Trump đã khơi dậy sự phẫn nộ của các thành viên của ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng.

Đặc biệt hơn nữa, các phát biểu này cũng bị chỉ trích ngay bên trong đảng Cộng Hòa, vốn thường rất lo ngại việc công khai giữ khoảng cách với Trump. « Vụ ngày 6 tháng 1 là một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, điều chưa bao giờ xảy ra, » lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nhắc lại, và nói rằng ông phản đối mọi hình thức giảm án cho những kẻ này. « Việc này thực sự không hợp lý, » thượng nghị sĩ Lindsay Graham nói. Vì bình luận này mà thượng nghị sĩ bang Nam Carolina đã bị Donald Trump hôm thứ Ba, 01/02, gọi là RINO – tức chỉ là đảng viên Cộng Hòa trên danh nghĩa - Republican in Name Only - nói cách khác là một đảng viên dởm của đảng Cộng hòa, đây là câu xúc phạm nặng nề nhất từ miệng của cựu tổng thống và cử tri của ông.

