Khủng hoảng Ukraina : Tổng thống Pháp đề nghị những bảo đảm an ninh cụ thể, Nga để mở đối thoại

Sau gần 6 giờ hội đàm kín tại điện Kremlin, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 07/02/2022 cho biết đã đề nghị với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về việc « thiết lập những bảo đảm an ninh cụ thể » cho tất cả những nước nào có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina. Chủ nhân điện Kremlin bày tỏ sự quan tâm nhưng không nêu cụ thể.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong buổi họp báo chung, tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước hết nhìn nhận « không có an ninh cho châu Âu nếu như không có an ninh cho nước Nga ». Nhưng nguyên thủ Pháp cũng không quên nhắc lại rằng các nước vùng Baltic và nhiều quốc gia châu Âu khác chia sẻ chung đường biên giới với Nga có « cùng một nỗi lo » về an ninh như những gì Matxcơva đề cập đến.

Theo tổng thống Pháp, những nước đó có « cảm giác rằng các thỏa thuận đã bị xâm phạm ». Do vậy, ông đề nghị, các bên phải « xây dựng lại những giải pháp cụ thể chung bởi vì bên này hay bên kia chúng ta có chung đường biên giới ».

Về phần mình, chủ nhân điện Kremlin có phản ứng ra sao ? Từ Matxcơva, thông tín viên đài RFI, Anissa El Jabri cho biết cụ thể :

« Tổng thống Nga khẳng định cả ông lẫn nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron đều không muốn thấy chiến tranh giữa Nga và NATO, mà không bên nào thắng cuộc. Ông nói "sẵn sàng làm mọi việc để tìm kiếm những đồng thuận có thể làm hài lòng tất cả mọi người".

Cũng như mỗi lần khi ông đề cập đến chủ đề này, Vladimir Putin đều đưa ra một bản luận tội nhắm vào NATO. Ông nói, "tổ chức này được mô tả như là hòa bình » trước khi liệt kê cuộc chiến tại Nam Tư cũ và tại Libya để làm ví dụ phản bác. Hai giai đoạn này rất thường được nhắc đến ở Nga.

Tuy nhiên, Vladimir Putin tỏ ra gay gắt về việc mở rộng khối NATO và cuối cùng là Ukraina, luôn bị cho là bên có trách nhiệm duy nhất trong cuộc khủng hoảng này. Tóm lại, chẳng có gì là mới ngoại trừ những đề nghị mới của tổng thống Pháp.

Nguyên thủ Nga cho rằng vài đề xuất trong số này có thể đặt nền móng cho những tiến bộ chung. Đây là dấu hiệu cho thấy ít nhất vào thời điểm này, Nga coi trọng các đề xuất này. Tuy nhiên, tổng thống Nga cho rằng còn quá sớm để có thể công bố ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký