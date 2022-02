Ngoại trưởng Mỹ đến Úc họp lãnh đạo ngoại giao Bộ Tứ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Úc hôm nay, 09/02/2022. Trọng tâm của chuyến công du bốn ngày của ông Blinken là cuộc họp các ngoại trưởng Bộ Tứ (Quad), gồm bốn nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Thông điệp chính của lãnh đạo ngoại giao Mỹ là tái khẳng định cam kết « xoay trục » của Mỹ sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bất chấp các căng thẳng gần đây với Nga về Ukraina.

Theo AFP, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có hai ngày họp Bộ Tứ. Cuộc họp của bốn ngoại trưởng của Bộ Tứ sẽ diễn ra ngày 11/02 tại Melbourne. Mục tiêu chính của cuộc họp thứ tư của các lãnh đạo ngoại giao Bộ Tứ là thúc đẩy hợp tác để ngăn chặn sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh tại khu vực. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ thừa nhận là khả năng Nga xâm lược Ukraina vẫn là mối quan tâm chính và luôn là vấn đề khẩn cấp đối với nước Mỹ hiện tại. Tuy nhiên chiến lược « xoay trục » của Washington sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc là không thay đổi.

Trả lời báo giới trên chuyến bay đến Úc, ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh : « Thế giới rộng lớn. Lợi ích của nước Mỹ mang tính toàn cầu và tất cả các vị đều biết rất rõ trọng tâm của nước Mỹ là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương », và đây chính là lý do của chuyến công du Úc, ông Blinken nhấn mạnh. Nhóm Bộ Tứ là « một thành tố chủ yếu » trong chính sách đối ngoại về an ninh và kinh tế của nước Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, « nhằm chống lại các thế lực gây hấn và đàn áp », theo giải thích của trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink, trước chuyến công du của ngoại trưởng Blinken.

Đối thoại An ninh Bộ Tứ (Quadrilateral Security Dialogue gọi tắt là Quad) được khởi động năm 2007, tạo khuôn khổ cho các cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Ấn-Nhật ở Ấn Độ Dương, mang tên Malabar. Hợp tác về an ninh của nhóm Bộ Tứ có bước phát triển mới kể từ năm 2020, sau khi Úc bắt đầu tham gia các cuộc tập trận Malabar, trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều đụng độ đẫm máu tại vùng biên giới tranh chấp, khiến New Delhi quyết định gia tăng hợp tác Bộ Tứ.

Trả lời đài Úc ABC, ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết, ngoài các hợp tác về an ninh nói trên, cuộc họp của các ngoại trưởng Bộ Tứ cũng sẽ tập trung vào vấn đề phân phối vac-xin trong khu vực, về các công nghệ nhạy cảm, về lĩnh vực mạng, chống nạn tin giả, tin độc hại, chống khủng bố và biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh Quad là « một liên minh các nền dân chủ tự do », Quad « cam kết có các hợp tác rất thiết thực, và đảm bảo để tất cả các quốc gia khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, dù lớn hay nhỏ, đều có thể tự do đưa ra các quyết định chiến lược của riêng mình ».

Sau chuyến công du Úc, ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch đến Fidji, quần đảo nam Thái Bình Dương, để đối thoại với lãnh đạo nhiều đảo quốc Thái Bình Dương. Nam Thái Bình Dương là một khu vực mà Bắc Kinh đang có nhiều kế hoạch gia tăng ảnh hưởng trong những năm gần đây.

