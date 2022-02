Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - WHO kêu gọi các nước giầu chuyển khẩn cấp 16 tỉ đô la còn thiếu cho chương trình chống Covid-19 toàn cầu. Chương trình ACT-A (Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với Covid-19, Acces to Covid-19 Tools Accelerator) do nhiều cơ quan dịch tễ quốc tế thành lập, trong đó có Ngân hàng Thế giới và Quỹ Bill & Melinda Gates và do Tổ Chức Y Tế Thế Giới điều hành. Chương trình cần 23,4 tỉ đô la cho giai đoạn tháng 10/2021 đến 09/2022 nhưng hiện mới quyên góp được khoảng 800 triệu đô la. Trong thông cáo ngày 09/02/2022, tổng giám đốc WHO Ghebreyesus nhắc lại chỉ khi nào các công cụ chống dịch được chia sẻ một cách tương ái thì thế giới mới chấm dứt tình trạng khẩn cấp dịch tễ vào năm nay.

(HRW) - HRW kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho một nhà sư Tây Tạng. Nhiều người thân của nhà sư Tây Tạng cho tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) biết sức khỏe của nhà sư, nhà triết học tôn giáo Go Sherah xấu đi trong thời gian gần đây do ông bị viêm phổi mãn tính nhưng không được điều trị phù hợp trong tù. Nhà sư Go Sherah Gyatso, 45 tuổi, bị bắt ngày 26/10/2020 ở Thành Đông (tỉnh Tứ Xuyên), sau đó bị chính quyền đưa về giam ở Lhassa, thủ phủ vùng tự trị Tây Tạng và chính thức bị kết tội « xúi giục ly khai » vào ngày 03/02/2021. Trong thông cáo ngày 09/02/2022, HRW lo rằng việc chính quyền Trung Quốc lại bắt giam tùy tiện có nguy cơ trở thành án tử cho nhà sư Tây Tạng.

(RFI) - Philippines khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống. Hôm qua 08/02/2022 Philippines bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh đại dịch Covid vẫn hoành hành. Ngày 09/05, trên 65 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu chọn lựa người kế nhiệm tổng thống Rodrigo Duterte. Có năm ứng cử viên : cựu vô địch quyền Anh Manny Pacquiao ; con trai nhà cựu độc tài Marcos, Ferdinand « BongBong » Marcos Junior ; đương kim phó tổng thống Leni Robredo, kẻ thù bất cộng đới thiên của Duterte ; đô trưởng Manila Francisco Domagoso ; và cựu lãnh đạo cảnh sát Panfilo Lacson. Theo thăm dò, Marcos Junior có nhiều hy vọng đắc cử và Sara Duterte, con gái ông Duterte có thể thành phó tổng thống.

(RFI) - Afghanistan : Một phái đoàn Taliban đến Thụy Sĩ. Khoảng 12 viên chức Taliban từ hôm qua 09/02/2022 có mặt tại Genève theo lời mời của một tổ chức phi chính phủ, để gặp gỡ các nhà ngoại giao và nhà hoạt động nhân đạo. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ cho biết chuyến thăm này « không nhằm hợp pháp hóa, cũng không phải là việc công nhận » chế độ Taliban đã nắm quyền từ tháng 8/2021 tại Afghanistan.

(Reuters) - Khủng hoảng Ukraina: Các đơn vị lính Mỹ đầu tiên đến Rumani. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Rumani Vasile Dancu, hôm qua, 08/02, các đơn vị Mỹ đầu tiên, hơn 100 binh sĩ, chuyên về hậu cần, tiếp viện cho quân đội NATO ở châu Âu đã đến nước này, chuẩn bị cho các đơn vị tiếp theo. Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai 3.000 quân bổ sung tại Rumani và Ba Lan. Các đơn vị đầu tiên đến Ba Lan hôm thứ Bảy.

(Interfax) - Sáu tàu chiến Nga tập trận tại Biển Đen. Theo tin của hãng thông tấn Nga Interfax, hôm nay, 09/02/2022, 6 tàu chiến Nga đi vào Biển Đen từ Địa Trung Hải. Bộ Quốc Phòng Nga hồi tháng trước cho biết sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận trong hai tháng 1 và 2, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Các tàu Korolev, Minsk và Kaliningrad đi qua eo biển Bosphor vào hôm qua, trong khi tàu Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak đi vào Hắc Hải hôm nay. Về mặt pháp lý, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, có thể đóng cửa eo biển Bosphor, nếu Nga có hành động quân sự chống lại Ukraina.

(RFI) - Tổng thống V.Putin xác nhận lính đánh thuê của các công ty tư nhân Nga hiện diện tại Mali. Hôm thứ Hai, 07/02, khi thừa nhận thông tin này, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chính phủ Nga, Nhà nước Nga không liên quan gì đến các công ty này. Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo cùng tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Matxcơva. Phát biểu của tổng thống Nga « dường như trái ngược với tuyên bố của chính quyền quân sự Mali », theo đó chỉ có « các cố vấn Nga » có mặt ở Mali, để hỗ trợ quân đội Mali, và hoạt động trong khuôn khổ quan hệ đối tác quốc gia với quốc gia.

