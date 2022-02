Nguy cơ Trung Quốc, Covid-19 và khí hậu : Ba hồ sơ chính hội nghị nhóm Bộ Tứ

Khai mạc cuộc họp cấp bộ trưởng của Bộ Tứ bao gồm Úc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản hôm nay 11/02/2022 tại Melbourne, thủ tướng Scott Morrison tuyên bố tình hình thế giới hiện « rất bấp bênh, bị chia rẽ và có nhiều xung đột ». Tránh nêu đích danh Trung Quốc, Canberra thừa nhận đang chịu những áp lực rất lớn và cảm ơn các đối tác « hỗ trợ » Úc trong giai đoạn này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Về phía Mỹ, ngoại trưởng Antony Blinken trấn an các đồng minh châu Á rằng cho dù Washington đang trập trung vào hồ sơ Ukraina và nguy cơ Nga xâm chiếm nước láng giềng, nhưng đối với Hoa Kỳ, « thách thức về lâu về dài vẫn là những tham vọng của Trung Quốc » muốn áp đặt một trận tự mới cho thế giới.

Trước khi chính thức dự cuộc họp với ba đồng nhiệm Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, trả lời báo The Australian, ông Blinken phân tích « không nghi ngờ gì nữa về tham vọng của Trung Quốc trở thành siêu cường số 1 trên thế giới về quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị ». Tham vọng đó không giới hạn trong phạm vi khu vực mà đã được lên kế hoạch để bao phủ lên « toàn thế giới ».

Trả lời một phóng viên sáng 11/02 về khả năng xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngoại trưởng Blinken cho rằng « mọi kịch bản đều có thể xảy ra » và một lần nữa ông nhấn mạnh đến thái độ càng lúc càng hung hăng của chính quyền Bắc Kinh cả đối với người dân Trung Quốc lẫn với các nước láng giềng trong khu vực.

Chủ trì cuộc họp ngày 11/02, ngoại trưởng Úc Marise Payne nhấn mạnh Bộ Tứ là một hệ thống « huyết mạch giữa các nền dân chủ tự do ». Các bên cùng nhau hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nhân đạo đến chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải hay chống biến đổi khí hậu.

Trong nỗ lực hợp tác y tế chống Covid-19, một mối quan tâm hàng đầu của Ấn Độ, bốn bên cam kết viện trợ cho cộng đồng quốc tế 1,3 triệu liều vac-xin mà tới nay gần một nửa trong số này đã được thực hiện, theo lời ngoại trưởng Úc.

Trên nguyên tắc đến tháng 5/2022, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến dự thượng đỉnh QUAD tại Tokyo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký