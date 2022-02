Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Lãnh đạo quân đội Mỹ và Belarus trao đổi điện đàm đề phòng sự cố. Lầu Năm Góc, ngày 10/02/2022, thông báo tổng tham mưu trưởng Mỹ, tướng Mark Milley, đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Belarus, tướng Viktor Goulevitch để cảnh báo khả năng xảy ra « những sự cố đáng tiếc » vào lúc Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận lớn. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo quân đội. Mục tiêu là nhằm giảm thiểu các rủi ro về « một sự cố » và trao đổi quan điểm « về an ninh châu Âu hiện nay ». Tuy nhiên, thông báo của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết chi tiết nội dung cuộc trò chuyện.

(AFP) - Mỹ bán máy chiến đấu F-15 cho Indonesia. Mỹ đã thông qua việc bán 36 máy bay chiến đấu F-15 cho quốc gia Đông Nam Á này với giá 14 tỷ đô la vào hôm 10/02/2022. Trong cùng ngày, Jakarta cũng thông báo đã đặt mua 42 chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

(AFP) - Anh : Lãnh đạo cảnh sát Luân Đôn từ chức. Bà Cressida Dick, hôm 10/02/2022, thông báo từ nhiệm trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin và nhất là sau một báo cáo nêu rõ thái độ phân biệt chủng tộc, kỳ thị nữ giới và phân biệt đối xử trong ngành cảnh sát ở thủ đô. Dưới sức ép của thị trưởng Sadiq Khan, bà Cressida Dick trong một thông cáo cho rằng bà « không có một chọn lựa nào khác là phải từ chức ».

(AFP) - « Đoàn xe tự do » xuất hiện ở Pháp. Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát Paris, hôm nay 11/02/2022 hàng trăm tài xế từ khắp nước Pháp tham gia phong trào « đoàn xe tự do » giống ở Canada, sẽ đổ bộ vào thủ đô để phản đối các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 và phản đối việc giá nhiên liệu tăng cao.

(AFP) - Giáo sư Pháp Luc Montagnier, Giải Nobel Y Khoa nhờ phát hiện HIV, từ trần thọ 89 tuổi. Trong thập niên 1980 ông là một trong những người đã đóng góp nhiều trong quá trình xác định, nghiên cứu virus phá khả năng đề kháng HIV/ AIDS. Nhờ công trình này, ông và một đồng nghiệp được trao tặng giải Nobel Y Khoa 2008. Tuy nhiên đến cuối đời, giáo sư Montagnier đã đưa ra nhiều tuyên bố bị giới khoa học phản bác, đặc biệt là quan điểm chống vac-xin ngừa Covid. Theo các số liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện vẫn có 38 triệu người nhiễm HIV và năm 2020, bệnh AIDS/SIDA là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 680.000 người.

(AFP) - Đảng Cộng Sản Trung Quốc, liệu có là một « bà mai » hiệu quả ? Ba ngày trước lễ tình nhân Saint-Valentin, AFP hôm 11/02/2022 ghi nhận, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc được trao thêm nhiệm vụ mới, đó là khuyến khích thanh niên, nhất là phụ nữ, lập gia đình. Với những người trên 30 tuổi vẫn chưa yên bề gia thất, Đảng sẵn sàng đứng ra « làm mai », tổ chức các cuộc gặp gỡ và kể cả hướng dẫn trong cách giao tiếp với người khác giới để tính đến chuyện trăm năm. Đảng phải can thiệp do năm 2020 chỉ có 8,14 triệu cặp thành hôn. Con số này giảm mạnh so với gần 13,5 triệu trong năm 2013. Và đây là dấu hiệu báo trước dân số Trung Quốc sẽ còn giảm đi thêm nữa.

(AFP) - Hội chợ rượu vang Pháp 2022 khai mạc tại Paris từ ngày 14 đến 16/02/2022. Giới trong ngành kỳ vọng nhiều vào sự kiện này sau hai năm xuất khẩu bị chựng lại dưới tác động của khủng hoảng y tế Covid-19 gây nên. Về khối lượng sản xuất, năm 2021, Pháp rơi xuống hạng 3, đứng sau Ý và Tây Ban Nha. Điểm son duy nhất là khách nước ngoài vẫn chuộng vang Pháp. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 33% trong năm 2021.

(Reuters) - Elon Musk lạc quan về SpaceX. Ngày 10/02/2022, tỷ phú Elon Musk cho biết rằng ông rất tự tin về việc con tàu SpaceX mới của ông, được thiết kế cho các chuyến du hành lên Mặt Trăng và Sao Hỏa, sẽ đến quỹ đạo Trái Đất trong năm nay, bất chấp hàng loạt các rào cản về mặt kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục.

