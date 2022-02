Thêm 9 nước phương Tây kêu gọi công dân rời Ukraina, sứ quán nhiều nước chuyển về miền tây

Tiếp theo Hoa Kỳ, một loạt các quốc gia phương Tây hôm qua 12/02/2022 đã kêu gọi công dân rời lãnh thổ Ukraina, trong bối cảnh « chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào », theo cảnh báo của Mỹ.

Theo AFP, ngày hôm qua, Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ, Canada, Rumani, đã kêu gọi công dân nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Ukraina. Reuters cho biết Úc và New Zealand cũng đưa ra lời kêu gọi hôm qua. Báo The Times of Israel cũng cho biết hơn 10.000 kiều dân Israel được kêu gọi rời khỏi Ukraina. Các nước Ả Rập Xê Út, Maroc cũng phát tín hiệu kêu gọi công dân về nước.

Ngày hôm qua, các đại sứ quán Canada và Úc đóng cửa tạm thời trụ sở tại Kiev, chuyển về trụ sở tạm thời ở thành phố Lviv, miền viễn tây Ukraina, cách biên giới Ba Lan khoảng 70 km. Cũng hôm qua, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo di tản đa số nhân viên tại sứ quán ở Kiev. Giống như Mỹ, Ý cũng cho rút một phần nhân viên sứ quán ở Kiev.

Hiện tại, trái ngược với nhiều nước châu Âu, Paris không kêu gọi công dân rời Ukraina, tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Pháp hôm qua kêu gọi người Pháp không nên đi Ukraina, các kiều dân có mặt tại chỗ « tránh mọi di chuyển », đặc biệt tới « các vùng biên giới phía bắc và phía nam Ukraina ».

Kiev : Bình tĩnh trước đe dọa của Nga

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao bế tắc, không khí chiến tranh nóng thêm với quyết định di tản kiều dân của một loạt quốc gia, chính quyền Kiev kêu gọi người dẫn giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trước những động thái của các nước phương Tây được cho là báo động thái quá gây bất lợi cho Ukraina.

Thông tín viên Stéphane Siohan tại Kiev tường trình :

Chiều thứ Bảy, ông Volodymyr Zelensky tới miền nam Ukraina, cách không xa Crimée, để thị sát sự chuẩn bị của các đơn vị phòng thủ thuộc bộ Nội Vụ.

Trước các nhà báo, chủ yếu là nước ngoài, nguyên thủ Ukraina đã ngầm chỉ trích việc Mỹ quyết định di tản kiều dân khỏi Ukraina. Quyết định này đã kéo theo hàng chục nước làm theo.

Ông Vlodymyr Zelensky với ánh mắt khó chịu tuyên bố : « Chúng tôi có các diễn giải khác » và ông khẳng định : « người bạn tốt nhất cho kẻ thù của Ukraina chính là sự hoảng loạn… »

Chính phủ Ukraina sợ rằng những sáng kiến của phương Tây gây ra những hệ quả tai hại cho nền kinh tế và tinh thần của người dân Ukraina.

Ngay trong ngày thứ Bảy, hãng hàng không Hà Lan KLM đã thông báo ngừng các chuyến bay đến Ukraina. Chính quyền Đức , thường thận trọng trong các phân tích, cũng đang khẩn trương đưa nhân viên sứ quán cũng như của các tổ chức hợp tác kỹ thuật về nước.

Hôm qua, hàng nghìn người đã tuần hành tại trung tâm thủ đô Kiev để biểu thị tinh thần đoàn kết quốc gia, trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tiếp đưa ra cảnh báo Nga xâm lược Ukraina. Người dân không xem nhẹ mối đe dọa từ Nga và tỏ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Ukraina nếu bị Nga xâm lược.

