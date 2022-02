Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Đài Loan theo dõi sát động tĩnh của quân đội Trung Quốc vào lúc tình hình Ukraina căng thẳng. Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển hẹp ngăn cách nước này với Trung Quốc và nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với những gì đang xảy ra với Ukraina, chính phủ Đài Bắc cho biết hôm thứ Bảy, 12/02/2022, mặc dù họ nói thêm rằng hai trường hợp là rất khác biệt. Trung Quốc, luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tăng cường hoạt động quân sự gần đảo trong hai năm qua. Tuy nhiên, Đài Loan đã báo cáo không có động thái bất thường nào của lực lượng Trung Quốc trong những ngày gần đây khi căng thẳng về Ukraina gia tăng.

(RFI) - Nước Đức bầu tổng thống, tổng thống mãn nhiệm Frank-Walter Steinmeier được nhiều người ủng hộ. Nước Đức vào hôm nay 13/02/2022 bỏ phiếu để bầu lại tổng thống, một chức vụ chủ yếu mang tính chất nghi thức ở Đức, nơi hầu hết quyền lực do thủ tướng nắm giữ. Tổng thống mãn nhiệm Frank-Walter Steinmeier là một ứng cử viên ra tái tranh cử và ông gần như chắc chắn giành chiến thắng. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện vào mùa thu năm ngoái, người đã là tổng thống từ năm 2017 đã được đến 70% ý kiến ủng hộ.

(AFP) - Burkina Faso: Quân đội Pháp tiêu diệt 40 chiến binh thánh chiến tham gia các cuộc tấn công ở Benin.Lính Pháp đã giáng một đòn mạnh vào phe thánh chiến ở Burkina Faso. Theo bộ tổng tham mưu Quân Đội Pháp vào hôm qua 12/02/2022, các binh sĩ của chiến dịch Barkhane tại đó đã tiêu diệt được 40 chiến binh thánh chiến tham gia vào các cuộc tấn công hôm thứ Ba ở phía bắc nước Benin láng giềng, đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một cựu binh sĩ Pháp.

(AFP) - Tổng thống Brazil đi Nga bất chấp phản đối của Mỹ. Tổng thống Jair Bolsonaro xác nhận hôm qua 12/02 sẽ duy trì chuyến công du Nga, dự kiến ​​vào thứ Ba 15/02, bất chấp căng thẳng cao độ xung quanh Ukraina. Brazil tiếp tục chủ trương « đối thoại » trong cuộc khủng hoảng Nga-phương Tây, và muốn không tỏ thái độ đứng về bên nào. Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại chuyến công du sẽ được coi là dấu hiệu ủng hộ tổng thống Nga.

(AFP) - Liên Âu và 13 quốc gia khác lập một liên minh thúc đẩy một hiệp ước toàn cầu đầy tham vọng nhằm bảo vệ đại dương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo tin trên hôm thứ Sáu 11/02/2021, ngày kết thúc hội nghị thượng đỉnh về đại dương ở thành phố Brest, miền tây nước Pháp. Một hiệp ước về đại dương đã được chính thức đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc từ năm 2018. Đàm phán bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Phiên đàm phán thứ tư và cuối cùng dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại New York. Sáng kiến liên minh vì đại dương nói trên do ​​do Úc, Canada, Chilê, Comoros, Ấn Độ, Monaco, Maroc, Na Uy, Peru, Cộng hòa Congo, Singapore, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh thúc đẩy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký