(AFP) - Hệ thống y tế của Hồng Kông "bị quá tải" bởi làn sóng Omicron. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) hôm qua 13/02/2022 cho biết, biến thể Omicron của Covid-19 đã giáng một "đòn mạnh" vào hệ thống y tế của Hồng Kông, vốn bám sát chiến lược "zero-Covid". Việc điều trị cả những bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc cách ly họ trong những trung tâm y tế đã dẫn đến tình trạng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại đây bị quá tải. Do đó, các bệnh viện đã yêu cầu bệnh nhân có ít hoặc không có triệu chứng điều trị ở nhà trong thời gian tới.

(AFP) - Bỉ chặn đoàn xe chống chứng nhận y tế. Thị trưởng thành phố Bruxelles, Philippe Close ngày 14/02/2022 cho biết chính quyền đã chặn khoảng 30 xe chuẩn bị đổ về Bruxelles trong khuôn khổ gọi là "đoàn xe tự do". Cuộc biểu tình phản đối chứng nhận y tế, được lấy cảm hứng từ làn sóng phản đối của giới tài xế xe tải Canada, đã bị cấm ở Bỉ sau đợt tụ tập tại Pháp hồi cuối tuần vừa qua. Cảnh sát Bỉ được triển khai đông đảo trên nhiều xa lộ cao tốc để kiểm soát đường vào thủ đô.

(CNA) - Chuyên gia Đài Loan : Khủng hoảng Ukraina đe dọa ngành sản xuất chíp bán dẫn. Ông Dương Thụy Lâm (Ray Yang), giám đốc Trung Tâm Chiến Lược Công Nghiệp, Khoa Học và Công Nghệ Quốc Tế, ngày 13/02/2022 cảnh báo chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất chip bán dẫn vừa và nhỏ của Đài Loan có nguy cơ bị gián đoạn do những căng thẳng giữa Nga và Ukraina. Hai nước này là những nguồn cung chính do Đài Loan các chất như paladi, neon và C4F6, những nguyên liệu chính được dùng trong các bộ phận cảm biến, thẻ nhớ, bảng mạch in …

(AFP) - Khủng hoảng Ukraina làm các thị trường chứng khoán chao đảo. Tại châu Âu, ngay từ những phiên giao dịch đầu tiên các sàn chứng khoán rớt giá thê thảm : Milan tụt 3,68%, Paris 3,51%, Frankfurt 3,28%, mức thấp nhất từ tháng 10/2021 đến nay, Luân Đôn 1,91%. Riêng tại Nga, chỉ số RTS mất 4,29%. Trước đó, ở châu Á, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Tokyo khai màn mất 2,23%, chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ hơn như Hồng Kông 1,41% hay Thượng Hải là 0,98%. Hôm thứ Sáu, 10/02, thị trường Wall Street đã bị lung lay. Chỉ số Dow Jones mất 1,43%, Nasdaq 2,78% hay S&P 500 là 1,90%.

(France 24) - Ả Rập Xê út không kích trả đũa phiến quân Houthi. Hôm nay 14/02/2022, liên quân do Ả Rập Xê út dẫn đầu cho biết đã thực hiện một cuộc không kích gần bộ Thông tin và Truyền thông ở Sanaa, Yemen, để "đáp trả" cuộc tấn công nhằm vào một sân bay của Ả Rập Xê út hôm 10/02. Cuộc tấn công này đã phá hủy một hệ thống liên lạc được phiến quân Houthi sử dụng cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

(AFP) - Cuba trả tự do cho lãnh đạo nhóm tranh đấu Những Phụ Nữ Áo Trắng. Bà Berta Soler và chồng bị câu lưu tại thủ đô Cuba hôm qua, Chủ Nhật 13/02/2022, khi rời khỏi nhà, cũng là trụ sở của phong trào Những Phụ Nữ Áo Trắng. Hai vợ chồng đã được trả tự do vào buổi tối. Chính quyền Cuba theo dõi sát các hoạt động của phong trào Những Phụ Nữ Áo Trắng. Chủ nhật 23/01, người đứng đầu phong trào này cũng từng bị câu lưu. Nhóm tranh đấu Những Phụ Nữ Áo Trắng, gồm những người vợ và mẹ của các tù chính trị Cuba, ra đời vào năm 2003, ngay sau khi chính quyền La Habana bắt giữ và kết án tù đối với 75 nhà bất đồng chính kiến.

