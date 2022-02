Khủng hoảng Ukraina: Mỹ vẫn duy trì áp lực dù Nga thông báo rút bớt quân

Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn giữ nguyên áp lực đối với Nga sau khi Matxcơva thông báo rút một phần lực lượng khỏi vùng biên giới chung Ukraina và tổng thống Vladimir Putin tuyên bố không muốn chiến tranh.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong bài phát biểu về hồ sơ Ukraina hôm qua, 15/02/2022, tại Nhà Trắng, tổng thống Biden vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với Matxcơva, nhưng một lần nữa đề nghị đối thoại.

Từ Washington, thông tín viên Guillaumne Naudin tường trình:

Hoa Kỳ sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Đó là nội dung chính của bài phát biểu dài 10 phút của tổng thống Mỹ. Đối với ông Biden, nếu Nga thật sự cho thấy các dấu hiệu xuống thang thì sẽ rất tốt. Nhưng các nhà phân tích của chính quyền Biden cho tới nay chưa ghi nhận hay kiểm chứng được tầm mức của cuộc triệt thoái quân Nga. Ngược lại, họ thẩm định tổng số quân Nga có mặt tại vùng biên giới Ukraina, trên lãnh thổ Nga hay Belarus là 150.000. Đội quân này vẫn đóng tại một vị trí mang tính đe dọa, và như vậy rõ ràng là một cuộc xâm lăng hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp đó, tổng thống Joe Biden cảnh cáo là các biện pháp trừng phạt đã sẵn sàng và những hậu quả về con người sẽ rất lớn, dù là đối với Ukraina hay đối với Nga, nước tự gây ra tổn thất.

Trong khi Matxcơva lên án những lời lẽ hung hăng của Mỹ, ông Biden ngỏ lời trực tiếp với dân Nga để nói là trong cuộc khủng hoảng này, Hoa Kỳ cũng như khối NATO không hề đe dọa quân sự nước Nga. Tổng thống Mỹ nhắc lại đề nghị đối thoại với Matxcơva về nhiều vấn đề an ninh chiến lược, nhưng báo ngay là sẽ không đối thoại với Nga bất cứ giá nào. Hoa Kỳ sẽ vẫn theo đúng những nguyên tắc của họ, tức là đoàn kết giữa các nền dân chủ, quyền tự do của các dân tộc và các quốc gia chọn lựa đối tác và các hiệp ước an ninh. Nói cách khác, Washington vẫn không đáp ứng yêu cầu chính yêu của Nga đó là bảo đảm rằng Ukraina sẽ không được gia nhập khối NATO.

Theo hãng tin AFP, trong một cuộc điện đàm hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Mỹ Joe Biden đều cho rằng cần phải kiểm chứng thông báo của Nga về việc rút một phần lực lượng khỏi vùng biên giới Ukraina. Liên Hiệp Châu Âu, qua lời chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel, hôm nay cũng yêu cầu nước Nga « thi hành các biện pháp cụ thể » theo hướng xuống thang căng thẳng về Ukraina.

Trong khi đó, thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau cuộc hội kiến với tổng thống Nga tại điện Kremlin hôm qua, đã hoan nghênh thông báo rút một phần quân Nga khỏi vùng biên giới Ukraina, xem đây là một « dấu hiệu tốt ». Ông cho rằng « có đủ cơ sở thảo luận » với Nga « để tình hình diễn tiến theo hướng tích cực ».

Hôm nay, 16/02/2022, Nga cũng vừa thông báo chấm dứt các cuộc tập trận ở vùng bán đảo Crimée và rút một phần lực lượng khỏi vùng Ukraina mà Matxcơva đã sát nhập. Nhưng lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Joseph Borrel vẫn tỏ vẻ hoài nghi về thông báo nói trên của Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký